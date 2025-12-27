きのう夜、群馬県みなかみ町の関越自動車道下り線でトラックなど50台以上が絡む事故があり、女性1人が死亡し、26人がけがをしました。関越道の一部区間は今も通行止めが続いていて、解除の見通しは立っていません。

報告

「乗用車やトラックが、黒く焼け焦げているのが確認できます」

きのう午後7時半ごろ、群馬県みなかみ町の関越自動車道下り線で、スリップした中型トラックに大型トラックが衝突するなど、50台以上が絡む事故があり、このうち10台以上が燃えました。

この事故で、東京・調布市の無職・脇田美雪さん（77）が亡くなったほか、26人がけがをして、うち5人が重傷です。

事故当時、みなかみ町には大雪警報が出ていて、事故現場では50キロの速度制限が行われていました。

関越道は現在も、新潟県の湯沢インターチェンジと群馬県の月夜野インターチェンジの間の上下線で通行止めとなっていて、解除の見通しは立っていません。

警察は、現場の状況が確認でき次第、事故車両をレッカー移動する予定です。