群馬県みなかみ町の関越自動車道で２６日夜に発生した多重事故は、止まった車の列で炎が燃え広がり、少なくとも１６台が炎上した。

年の瀬を迎え、帰省客が利用するはずの高速道路は、瞬く間に悲惨な光景に変わった。（前橋支局 吉田瑞希）

焼けた車の列に黒焦げの電光掲示板、ひしゃげたガードレール――。事故発生から約５時間後の２７日午前０時半頃に入った現場は煙の臭いが充満した灰色の世界で、車の持ち主たちはぼう然と立ち尽くしていた。雪がちらつく極寒の中、事故車の後方では多くの車が足止めされていた。

事故は圧雪状態の路面で発生。スリップして停止したトラックの後方で車が連鎖的に衝突し、出火した。事故に居合わせた人たちは車に火が迫る中、互いに声をかけて脱出した。

新潟市江南区のトラック運転手男性（５２）は「カーブで視界が悪く、見えた時には間に合わずにぶつかった」。後ろの車がぶつかる「ドスン」という音が次々と聞こえた。車内にいると「降りて」と言いながら逃げる人がいて、後ろを見ると炎が上がっていた。逃げる途中、シートベルトを切るために「ハサミはありませんか」と叫ぶ人もいて、慌てて持っていたハサミを手渡した。「こんな事故は初めて」と声を震わせた。

現場近くの水上インターチェンジには、車が焼けた人らのために詰め所が設けられた。一夜明けた２７日朝、現場ではトラックに車体をめり込ませた乗用車がはっきりと見えた。近くに住む７０歳代男性は、「真っ黒い煙が上がり、ビニールが焼けたような臭いがした。家族を避難させた」と話した。