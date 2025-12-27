『プレミアMelodiX!』正月SP、豪華アーティスト一挙解禁 のん＆STARGLOW＆ROIROMら
テレビ東京は2026年1月1日深夜24時40分から、『大正製薬presents プレミアMelodiX!スペシャル2026』を放送する。
【写真】カワイイ！扇子を手に微笑むのん＆藤井聡太
毎週月曜に放送中の『プレミアMelodiX!』も放送25年目に突入し、今回、6回目となる年末年始の特番もますますパワーアップ。話題のあの曲や懐かしの名曲など、新年を彩る豪華アーティストが登場する。
このたび、出演アーティストが一挙発表された。
【出演アーティスト】
アンジュルム
=LOVE
KANA-BOON
STARGLOW
セカンドバッカー
竹中雄大
超ときめき▽宣伝部（※▽＝ハートマーク）
超能力戦士ドリアン
≒JOY
のん
MAZZEL
マルシィ
Mega Shinnosuke
リュックと添い寝ごはん
ROIROM
