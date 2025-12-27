乃木坂46梅澤美波（26）のセカンド写真集「透明な覚悟」（光文社・来年2月3日に発売）の先行カット第7弾が27日、公開された。

背中が大きく空いた、艶やかで真っ赤なドレスを着たカットとなった。

梅澤は「ドレスに合ったロマンチックなムードがお気に入り。写真集全体を通しても印象的なカットですし、私らしい大人っぽさが詰まった1枚だと思います」とコメントを寄せた。

同写真集の撮影は、ファッションの聖地イタリアで行った。

ファースト写真集の発売から5年、グループのキャプテンに就任し、26歳と大人の階段を上る「今」を収めた作品となっている。

ミラノ、世界遺産チンクエテッレ、芸術の街フィレンツェの3都市で撮影を行い、おしゃれな衣装や、水着姿、ランジェリー姿などさまざまなカットが収められている。また、ほろ酔いになったり、あどけない表情ではしゃいでみたり、自然体の表情に注目だ。

梅澤は「まさか2冊目の写真集を出せることになるとは思っていなかったので、とてもうれしいです」と喜び、「前作が大満足の1冊になっていたぶんセカンドは正直プレッシャーもありましたが、今の私ならファーストの自分を超えられるのではないかと思い、とにかく作り込まずにありのままの私で挑みました」と話した。

続けて「いつも撮影のときはキメがちでおすまし顔が多い私ですが、今回は自然体の笑顔ばかり。それだけこのイタリア旅が楽しくて、ずっと笑っていたんだな、と思ってもらえればうれしいです。今の私だからこそ見せられる素の表情を、ぜひお楽しみください」とアピールした。