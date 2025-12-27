ÇµÌÚºä46²ì´îÍÚ¹á¡¢¡È¤â¤¦°ìÃÊ³¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡É¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸ì¤ë¡Ö°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
12·î25ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYO FM¡ØSCHOOL OF LOCK¡ª¡ÙÆâ¤Î¡ØÇµÌÚºäLOCKS¡ª¡Ù¤Ë¤Æ¡¢ÇµÌÚºä46¡¦²ì´îÍÚ¹á¤¬¡¢º£Ç¯1Ç¯´Ö¤Î¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛÇµÌÚºä46²ì´îÍÚ¹á¡¢¥°¥ë¡¼¥×²ÃÆþ8Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¡ª4´üÀ¸¶Ê¤ÎMV»£±ÆÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È¤«¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ê¡×
ÈÖÁÈÃæ¡¢2025Ç¯¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÃæ¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡È¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¡É¤òµó¤²¤¿²ì´î¤Ï¡¢¡ÖÅû°æ¤¢¤ä¤á¤Á¤ã¤ó¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤Ç¥É¥é¥Þ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢¿¿²Æ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢2¤«·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤ê¤È¤«¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤È¤Ï¤½¤Î¡¢ÀèÇÚ¤ÎÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤È¤«¡¢½Ð²ñ¤¤¤ÈÊÌ¤ì¤â¡¢6´üÀ¸¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¤Í¡¢·Ð¸³¤·¤Æ¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢º£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤Ê¤éÀ®Ä¹¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡Öº£¤Þ¤Ç¤âÀ®Ä¹¤·¤¿¤Ê¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¤â¤¦°ìÃÊ³¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤½¤ì¤ÏÂ¿Ê¬¡¢¸åÇÚ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤È¤«¤ò¸«¤Æ¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÀèÇÚ¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Æ´¤ì¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÇØÃæ¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤¿¤·¡×¡ÖÀèÇÚÊý¤â¤É¤ó¤É¤óÂ´¶È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬ÇµÌÚºä¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ»×¤Ã¤¿Ç¯¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤éÂ¿Ê¬¤½¤¦»×¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡×¤È¥È¡¼¥¯¡£
¤½¤Î¸å¤â¡¢¡Ö1¤Ä1¤Ä¤Î¤ª»Å»ö¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢Àº°ìÇÕ¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¤é¡È¤³¤ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£¤¢¡Á¡É¤Ã¤ÆÍî¤Á¹þ¤ó¤¸¤ã¤¦¤È¤³¤í¤â¡¢¤½¤ì¤ÏÈ¿¾Ê¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤È¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£