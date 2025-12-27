¼êÊü¤¹¤À¤±¤Ç°ìµ¤¤Ë³«±¿¤Ç¤¤ë¡ª¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ö²È¤Ë¤¢¤ë¤È¡È°¤¤µ¤¡É¤ò¤¿¤á¤ë¥â¥Î¡×7Áª
¡¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ï¡¼¤ä¸Ï¤ì¤¿¿¢Êª¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ï¡¼¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢É÷¿å¤Ç¤Ï¡È±¢¤Îµ¤¡É¤òÊü¤Ä¤È¤µ¤ì¡¢²È¤Î³èµ¤¤ò¼å¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸Ï¤ì¤¿¿¢Êª¤âÆ±ÍÍ¡¢³°¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÎÉ¤¤µ¤¡Ê²¢µ¤¡Ë¤ò¼è¤êÆ¨¤¬¤¹¸¶°ø¤Ë¡£À¸²Ö¤ò¾þ¤Ã¤Æ±¢¤Îµ¤¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ÆÉ¤Þ¤Ê¤¤ËÜ¤ä»¨»ï
ÆÉ¤Þ¤Ê¤¤ËÜ¤ä»¨»ï¤òÎ¯¤á¹þ¤à¤È¡¢²áµî¤Î¾ðÊó¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢»×¹Í¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¤ä»¨»ï¤ò¡Ö¸å¤ÇÆÉ¤â¤¦¡×¤ÈÃÖ¤¤¤¿¤Þ¤ÞËº¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ËÜ¤ä»¨»ï¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É¡¢²È¤ÎÃæ¤ËÄäÂÚ¤·¤¿µ¤¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÃª¤«¤é¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¿¤é¡¢É¬Í×¤Ê¥â¥Î¤À¤±¤ò»Ä¤·¡¢¤¢¤È¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¼êÊü¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£²õ¤ì¤¿²ÈÅÅ
²õ¤ì¤¿¥â¥Î¤Ë¤Ï¡È»ß¤Þ¤Ã¤¿µ¤¡É¤¬½É¤ê¡¢±¿¤ÎÎ®¤ì¤ò»ß¤á¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤«½¤Íý¤·¤è¤¦¡×¡Ö¤½¤Î¤¦¤Á¼Î¤Æ¤è¤¦¡×¤È²°º¬Î¢¤ä¼ýÇ¼¸Ë¤ËÃÖ¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÈÅÅ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢µ¤¤ÎÎ®¤ì¤ÏÍä¤ó¤À¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£½¤Íý¤¹¤ëÍ½Äê¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢·é¤¯½èÊ¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬³«±¿¤Ø¤Î°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¤Ãå¤Æ¤¤¤Ê¤¤Éþ¤ä¾®Êª
Ä¾ÀÜ¡¢È©¤Ë¤Õ¤ì¤ëÉÛÀ½ÉÊ¤Ï¡¢ÎÉ¤¤µ¤¡¦°¤¤µ¤¤òÌä¤ï¤ºµÛ¤¤¹þ¤à¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¤Ó¤¿²¼Ãå¤ä·¤²¼¤ò»È¤¤Â³¤±¤ë¤È¡¢½Ð²ñ¤¤±¿¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£
¤¯¤¿¤Ó¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢¼êÊü¤¹¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£À¶·é¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤°áÎà¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢±¿µ¤¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥»È¤¤¤«¤±¤ÇÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿¥³¥¹¥á
¥Ý¡¼¥Á¤äÃª¤Ë¡¢²¿Ç¯¤âÃÖ¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î¥³¥¹¥á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¥³¥¹¥á¤Ë¤â»ÈÍÑ´ü¸Â¤¬¤¢¤ê¡¢¸Å¤¤¤â¤Î¤Û¤É¡ÈÂù¤Ã¤¿µ¤¡É¤òÂÓ¤Ó¤ä¤¹¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤òÈþ¤·¤¯¸«¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Îô²½¤·¤¿¤â¤Î¤ÏµÕ¤ËÌ¥ÎÏ¤ò²¼¤²¤ë¸¶°ø¤Ë¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¸«Ä¾¤·¡¢º£»È¤¦¤â¤Î¤À¤±¤Ë¸·Áª¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¦¥¿¥À¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£
¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Û¤É¡¢±¿µ¤¤ò²¼¤²¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼«Ê¬¤¬²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êª¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤âÄã¤¯¡¢¶õ´Ö¤ËÄäÂÚ´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£»È¤ï¤Ê¤¤¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤äÁÆÉÊ¤Ï¼êÊü¤¹¤Î¤¬Àµ²ò¤Ç¤¹¡£
§¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤¬»Ä¤ë»×¤¤½Ð¤ÎÉÊ
ÊÌ¤ì¤¿Îø¿Í¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¤Ê¤É¡¢¶»¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¯»×¤¤½Ð¤ÎÉÊ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê»×¤¤½Ð¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤¬»Ä¤ëÉÊ¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²áµî¤Ø¤Î¼¹Ãå¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Ì¤Íè¤Î±¿¤¬³«¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ÔÆ°¤·¤Æ¤³¤½±¿¤ÏÆ°¤¯
¡Ö»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¡Ä¡×¡Ö½èÊ¬¤·¤Ê¤¤ã¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢²¿¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
±¿µ¤¤Ï¡¢¹ÔÆ°¤·¤¿½Ö´Ö¤«¤éÆ°¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤É¤ì¤«°ì¤Ä¼êÊü¤¹¤À¤±¤Ç¤â¡¢¶õµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤ÎÊë¤é¤·¤¬¡¢¤â¤Ã¤È·Ú¤ä¤«¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£