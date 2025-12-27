¡Ö¤ê¤ó¤´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÀäÂÐºî¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤è¤ê¥é¥¯¡ª¡×¤ê¤ó¤´¤Î¥Ñ¥ó¥×¥Ç¥£¥ó¥°
¤ê¤ó¤´¤Î¥Ñ¥ó¥×¥Ç¥£¥ó¥°¤òºî¤ë¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´ÖÌó70Ê¬
¤ê¤ó¤´¤Î¥Ñ¥ó¥×¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥«¥í¥ê¡¼Ìó685kcal¡¿1¿ÍÊ¬
¸Ç¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥²¥Ã¥È¤ÇÀäÉÊ¡ª¤ê¤ó¤´¤Î¥Ñ¥ó¥×¥Ç¥£¥ó¥°
¥Ð¥²¥Ã¥È¤ò1ËÜÇã¤¦¤È¡¢¿©¤ÙÀÚ¤ëÁ°¤Ë¸Ç¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦»ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ê¤Î¤¬¡¢¥Ñ¥ó¥×¥Ç¥£¥ó¥°¡ª
º£²ó¤Ï¡¢µ¨Àá¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¥ê¥ó¥´¤ò²Ã¤¨¤¿¥Ñ¥ó¥×¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ø¥Ñ¥ó¥×¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê¥Ö¥ì¥Ã¥É¥×¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¡Ù¤È¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹È¯¾Í¤Î²ÈÄí¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¿ÅÁÅýÅª¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¡¢¸Å¤¯¤Æ¸Ç¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ð¥²¥Ã¥È¤ò¡¢ÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¥×¥Ç¥£¥ó¥°±Õ¤Ë¿»¤·¤Æ¾Æ¤¤¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥é¥¤¥¹¥×¥Ç¥£¥ó¥°¡Ù¤È¤¤¤¦²ÈÄíÎÁÍý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Á¤é¤Ï¤ªÊÆ¤òµíÆý¤ä¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¤Ê¤É¤Èº½Åü¤Ç¼Ñ¹þ¤ó¤Çºî¤ë¡¢´Å¤¤¥Ç¥¶¡¼¥È¡£°ÊÁ°¥¤¥®¥ê¥¹¤ËÎ±³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÊý¤¬°ìÈÌÅª¤Ê²ÈÄíÎÁÍý¤Ê¤Î¤«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÊý¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë¿©¤Ù¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ëÊý¤¬Â¿¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥×¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÊý¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¡£¥Ð¥²¥Ã¥È¤è¤ê¿©¥Ñ¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥ó¥×¥Ç¥£¥ó¥°¤â¿©¥Ñ¥ó¤Çºî¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
º£²ó¤Ï¸Ç¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥²¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤ó¸Ç¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿©¥Ñ¥ó¤Çºî¤Ã¤Æ¤âOK¤Ç¤¹¡£¸Ç¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¿åÊ¬¤¬¾øÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥×¥Ç¥£¥ó¥°±Õ¤ÎµÛ¼ý¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸Ç¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¿§¡¹¤Ê¼ïÎà¤Î¥Ñ¥ó¤Çºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¡¢º£²ó¤Ïµ¨Àá¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¤ê¤ó¤´¤â°ì½ï¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¾¯¤·¤¹¤ë¤Èçõ¤¬½Ð²ó¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢½Õ¤Ë¤Ï¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¡¢²Æ¤Ï¤¤¤Á¤¸¤¯¡¢½©¤Ï³Á¤ò»È¤¦¤Î¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¤ê¤ó¤´¤Î¥Ñ¥ó¥×¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¤ê¤ó¤´¡¡1¸Ä
¥·¥Ê¥â¥ó¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¡3¿¶¤ê
¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡¡Âç¤µ¤¸2
¸Ç¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥²¥Ã¥È¡¡1¡¿2ËÜ
Íñ¡¡2¸Ä
µíÆý¡¡200ml
º½Åü¡Ê¤¤ÓÅü¡Ë¡¡30g
¥ì¡¼¥º¥ó¡¡20g
¤¯¤ë¤ß¡¡10g
¥é¥à¼ò¡¡20ml
¥Ð¥¿¡¼¡¡20g
Ê´Åü¡¡Å¬ÎÌ
¤ê¤ó¤´¤Î¥Ñ¥ó¥×¥Ç¥£¥ó¥°¤Îºî¤êÊý
¡¡¡¤ê¤ó¤´¤ò¤è¤¯Àö¤Ã¤Æ4ÅùÊ¬¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¼ï¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢5mmÉý¤Î¤¤¤Á¤ç¤¦ÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¡¢¥·¥Ê¥â¥ó¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¦¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ò²Ã¤¨¤ÆÁ´ÂÎ¤Ë¤Þ¤Ö¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤·¤Ð¤é¤¯ÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡¾®¤µ¤á¤Î¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥ì¡¼¥º¥ó¡¦ÁÆ¤¯ºÕ¤¤¤¿¤¯¤ë¤ß¤òÆþ¤ì¡¢¥é¥à¼ò¤Ë¿»¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¡Ê»þ´Ö¤¬¤¢¤ë»þ¤Ï¡¢¤Ò¤ÈÈÕ¿»¤±¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
£¡¡ÊÌ¤ÎÂç¤¤á¤Ê¥Ü¥¦¥ë¤ËÍñ¤ò³ä¤êÆþ¤ì¡¢º½Åü¡¦µíÆý¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢°ì¸ýÂç¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥Ð¥²¥Ã¥È¤ò²Ã¤¨¤Æ¿»¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¤¡¡£¤Ë¡¡¦¢¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¥¡¡ÂÑÇ®À¤Î¥°¥é¥¿¥ó»®¤Ë¤¤òÆþ¤ì¡¢1cm³Ñ¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥Ð¥¿¡¼¤ò»¶¤é¤·¤Æ¾è¤»¡¢200¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤¿¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç¡¢Ìó25Ê¬¾ÆÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
¦¡¡¾Æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢ÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤ë¤Þ¤ÇÎä¤Þ¤·¡¢¤ª¹¥¤ß¤ÇÊ´Åü¤ò¿¶¤Ã¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥ó¥×¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡¢Ç®¡¹¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Îä¤¿¤¯Îä¤ä¤·¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¯Äº¤±¤Þ¤¹¡£¤¿¤Ã¤×¤êºî¤Ã¤Æ¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ç¾ïÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¡¢Ä«¿©¤ä¤ª¤ä¤Ä¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ÊÃ±¤Ç¤¹¤·¡¢»Ä¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¤Î³èÍÑ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢°ìÅÙ¤Ë¤¿¤Ã¤×¤êºî¤ì¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¡£¤¼¤Ò¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¥«¥í¥ê¡¼É½¼¨¤ÏÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½¡ÊÈ¬Äû¡ËÁýÊä2023Ç¯¡×¤ò¤â¤È¤ËAI¤Ë¤è¤ê»»½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹