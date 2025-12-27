100均マニアガチ推し！「200円なら即買いでしょ」キャリーケースに入れておきたい名品

大きな荷物を持って移動する旅行中、「貴重品だけを持って身軽に動きたい」と思うシーンは多いもの。そんな願いを叶えてくれるのが、ダイソーの「トラベルショルダーバッグ」です。手のひらサイズに折りたためるポケッタブル仕様で、驚くほどの軽さと実用性を兼ね備えています。

商品情報

商品名：トラベルショルダーバッグ

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：18×14cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480618258

旅行の強い味方！ダイソーの「トラベルショルダーバッグ」が理想的すぎた

旅行先での街歩き用として、サブバッグを探している方に全力でおすすめしたいのが、この「トラベルショルダーバッグ」です。筆者はトラベルグッズコーナーで発見しました。

畳んだ状態はまるで小さなエコバッグのようで、手のひらに乗るほどのコンパクトさ。持っていることを忘れてしまいそうなほど軽量です。

さらに嬉しいのが、「POCKETABLE shoulder bags」のロゴと飛行機のマーク付きのタグがついている点。

旅行中は折りたたみのポーチやバッグを複数持ち歩くことも多いですが、これなら展開しなくても一目で「ショルダーバッグだ！」と判別できるため、荷物整理のストレスが劇的に減ります。

シンプルなのに機能的！メッシュポケットが「すぐ出したい」を解決

収納状態から広げると、どんな服装にも合わせやすいシンプルな黒いショルダーバッグに早変わりします。

注目すべきは、外側にあるファスナー付きのメッシュポケットです。チケットやICカードなど「カバンの中で迷子になりがちだけど、すぐにアクセスしたい」というアイテムを収納するのにぴったり！

メイン収納もしっかりとファスナーで閉じられる安心設計になっており、旅行中の防犯面にも配慮されているのが高ポイントです。

見た目以上の収納力！必要最低限の貴重品がスッキリ収まる

気になる収納サイズですが、スマホ、三つ折り財布、リップという、お出かけに欠かせない3点がピッタリと収まりました。

素材感はポケッタブル特有の「くたっ」とした柔らかさがありますが、旅行中の短期間やサブバッグとして使うなら全く気にならないレベルです。さらに、ショルダー紐の長さもしっかり調整できるという優秀っぷり！自分好みのフィット感で身に付けられるので、長時間の街歩きでも快適に過ごせます。

ダイソーの「トラベルショルダーバッグ」は、220円という安さからは想像できないほど、旅行者の「欲しい」が詰まった傑作でした。キャリーケースに一つ忍ばせておくだけで、旅先での行動範囲がぐっと広がりそうです。次の旅行の準備に、ぜひチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。