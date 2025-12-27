接したことがない異性からの誘い。「チャラそう」と印象をもった遠藤雅美さんの気持ちは当然かもしれません。しかし、会って話してみたらイメージは一変したそう。そんな遠藤章造・雅美夫妻の出会いとは…。

関根勤さんから学んだ夫婦の在り方

── 2015年にお笑い芸人ココリコ・遠藤章造さんと結婚した雅美さん。現在は、芸人の妻として夫を支える立場ですが、かつてはご自身も同じ業界でタレントのマネージャーをしていた時期があったそうですね。当時はどのような日々だったのでしょうか。

雅美さん：もともとはマネージャーの仕事に興味があって芸能プロダクションに就職したのですが、最初に配属されたのは制作部だったんです。そこからバラエティ番組のアシスタントディレクターとして走り回る日々。スタジオの床で寝るほど多忙な生活でしたが、番組作りのおもしろさにやりがいを感じていました。

そうしたなかで転機が訪れました。担当番組に出演されていた関根勤さんのマネージャーさんから「いま、女性のマネージャーを探しているんだけど、誰かいない？」と聞かれて。いろいろ知り合いなどに当たってみたものの、見つからなくて。ふと「私がやってみよう」と思い立ち、手を挙げました。

── そこからタレントマネージャーとしての日々がスタートしたのですね。どんなことが印象に残っていますか？

雅美さん：関根さんは本当に温かい方で、私のことを娘のようにかわいがってくださいました。印象的だったのは、とにかく「ご家族が大好き」な方だということ。売れ始めたのが40代に入ってからだったので、「仕事が少なかった30代ころはずっと娘と一緒に遊んでいたんだよ」と、娘さんをものすごく大切にされていて。奥さんのことも「うちのえっちゃんがね～」と、うれしそうに話をしては「作ってくれたカレーがおいしくてさ」などとべた褒め。とにかくご夫婦仲がよくて、いつも幸せそうで、「私もこんな夫婦になりたいな」と思っていました。

遠藤さんから食事の誘い「絶対イヤ」と即答した訳

── 遠藤さんと出会ったのは、ちょうどそのころだったそうですね。きっかけはなんだったのでしょう。

雅美さん：『笑っていいとも!』の番組でご一緒していたオリエンタルラジオの藤森慎吾さんから、「遠藤さんがご飯に行きたいって言っているんだけどどうかな？」と誘われて。それまでコンペや打ち上げで顔を合わせたことはありましたが、「2人きりなんて…」と思い、「絶対イヤです！」と即答しました。

── 完全拒否（笑）。なぜそこまで…？

雅美さん：じつは、「現場で女の子を口説いているらしい」というウワサ話を耳にしたことがあって。真偽はわかりませんが「チャラい人なんだろうな」というイメージがあったんです。だからずっとお断りしていたんですが、藤森さんが「一緒について行くからさ」と言ってくれて、「それなら…」と。ただ、なかなか日程が合わず、藤森さんも調整役が面倒になったのか、「もう直接アドレス渡しちゃっていい？」と（笑）。

「芸能人とつき合う」リスクを実感した事件

── 藤森さんが恋のキューピットだったとは。マイナスの印象からスタートし、どのように距離が近づいていったのですか？

雅美さん：何人かで一緒に食事に行くようになったある日、『ガキの使いやあらへんで』の企画で「叩いてかぶってじゃんけんぽん」の収録があって、彼から「もし優勝したら2人でご飯に行ってもらえる？」と言われたんです。「そんなのゲームの運もあるし、絶対ムリだろうな」と思っていたら…本当に優勝しちゃったんですよ。

── なんだか執念のようなものを感じますね（笑）。

雅美さん：電話でうれしそうに優勝を報告してくれた彼に、「私とご飯に行くためにそんなに頑張ってくれたんだ」と心が動いて。そこから一気に距離が縮まりました。最初はチャラい人かなと思っていたけれど、実際は誠実で気持ちがすごく優しい人。年齢が10歳以上離れているけれど、居心地がよかったんです。

ただ、「やっぱり芸能人とつき合う」ということは、すごくリスクを伴うことなんだと痛感したできごとがありました。じつは、5年間の交際期間中に3度も写真週刊誌に撮られたのですが、いちばんつらかったのが、彼とつき合っているのに私が「合コン三昧している」と、書かれた記事でした。

── 根も葉もない噂が活字になり、顔もさらされる…。その恐怖は計り知れないものだったでしょうね。

雅美さん：しばらくは立ち直れませんでした。彼は、「気持ちはすごくわかるけど、週刊誌というのはそういうものだから、気にしないほうがいい。こういう仕事だから色眼鏡で見られることもある。だから、精神的に強くなって自分を持っていないと難しいよ」と。

芸能人と結婚するということは、そういう自覚を持たなければいけないんだなと痛感しました。しかも、自分の行動や発言によって彼のイメージをも傷つけてしまう可能性もある。うちの両親も「芸能人と結婚するなんて大丈夫なの？いろいろと我慢しなきゃいけない場面も出てくるんじゃない？」と、心配していましたね。

婚姻届を出す直前に言われた驚きの言葉

── それでも「この人と」と一緒になろうと結婚に踏みきられたのは、遠藤さんのどんなところに惹かれたのでしょうか？

雅美さん：いちばんはやっぱり優しいところですかね。一緒にいて楽しいですし、とにかく大切にしてくれます。ただ、優しいといっても、サプライズや記念日に何かをして喜ばせるという発想はいっさいなくて（笑）。自分の誕生日なのに、私が自分でケーキを取りに行って、それを一緒に食べる、みたいな。ロマンチックな展開とは無縁ですが（笑）。私はむしろそういう「ふつうさ」が心地よいタイプなので、それで十分だと思っています。ずっと変わらない優しさと温かさがじんわりと続くような感じです。

── そして、いよいよ結婚を決めたときのこと。遠藤さんから思わず耳を疑うひとことがあったそうですね。

雅美さん：婚姻届を書いてハンコを押す直前のことです。「もしも、だけど、綾瀬はるかちゃんや北川景子ちゃんに『ご飯行きませんか』って誘われたら、さすがにそれは行っていいよね？」って、言ってきたんです。一瞬、「えっ…？いまなんて言った？」と。でも、冷静に考えたら、仮にそんな素敵な女優さんに誘われたら抗えない気持ちもわかるな、と。だから、「それは…いいか」と。

── いいんですか!? 婚姻届を出すときなんて、いちばん気持ちが高まるような場面ですよ？

雅美さん：でも、それくらいドーンと構えていられるくらい器を大きくしておかないと、やっていけないんだろうなと思ったんですよね。たとえばですけど、芸能界にはすごくキレイな人がたくさんいるし、食事会などおつき合いの場も多い。向こうから誘われることがゼロとは言いきれないと思うんです。別に彼が現実に浮気をするとは思っていませんが、それくらいのおおらかな気持ちでいないと、私自身、気にしすぎて疲れてしまうだろうなと。もしかしたら彼も、私の「覚悟」を最後に確認したかったのかもしれません。

── そんな踏み絵、いらなくないですか（笑）。

雅美さん：だからといって浮気を許容しているわけではないですよ（笑）。もちろん、そのときの発言が本気じゃないのもわかっていますし、あのひと言は「芸人と結婚するって、こういう世界だよ」という彼なりの「洗礼」を示したかっただけかもしれません。おかげで、多少のゴシップや噂にはいちいち振り回されないでいよう、という心構えができた気がします。

最初は断っていた遠藤さんからの誘い。いつしか惹かれ、芸能人と結婚するリスクにとまどいながらも、「この人と生きていきたい」と腹をくくった雅美さん。いまは芸人の妻として、2児のママとして育児に奮闘する日々を送っています。また、夫が前妻のお子さんと過ごす時間もそっと見守っています。そこには雅美さんなりの思いがあったと明かしてくれました。

