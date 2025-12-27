あの、黒ワンピで美脚スラリ クリスマスショットに「脚綺麗すぎ」「色白で憧れ」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/12/27】歌手のあのが12月26日、自身のInstagramを更新。ワンピース姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】個性派紅白歌手「脚長くて羨ましい」美脚チラリの黒ワンピ姿
あのは「ずっとクリスマスが続けばいいのに」とつづり、クリスマスツリーの前で撮影したショットを公開。フリルがあしらわれた黒のワンピース姿で、スラリとした脚が際立っている。
この投稿にファンからは「脚綺麗すぎ」「可愛すぎる」「色白で憧れ」「黒ワンピ似合う」「脚長くて羨ましい」「透明感半端ない」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
