【モデルプレス＝2025/12/27】元モーニング娘。で女優の久住小春が12月25日までに、自身のInstagramを更新。赤いキャミソールワンピースを着用したクリスマスショットを披露し、反響を呼んでいる。

◆久住小春、キャミワンピ姿を披露


久住は「Merry Xmas」とつづり、写真を複数枚投稿。ボア素材のコートを脱ぎかけたポーズで美しい肩を披露。また、赤いキャミソールワンピースからはデコルテが輝いた。そのほか、トナカイのコスチュームを身に着けた自撮りショットなどを公開している。

◆久住小春の投稿に反響


この投稿に「赤がめちゃくちゃ似合ってる」「色っぽい」「美しすぎて二度見」「横顔が美しい」「可愛すぎる」「永遠の推し」「今日も癒された」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

