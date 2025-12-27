久住小春、脱ぎかけコート×キャミワンピから美肩輝く「色っぽい」「美しすぎて二度見」とファン悶絶
【モデルプレス＝2025/12/27】元モーニング娘。で女優の久住小春が12月25日までに、自身のInstagramを更新。赤いキャミソールワンピースを着用したクリスマスショットを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】33歳元モー娘。「色っぽい」脱ぎかけコートから美肌際立つ
久住は「Merry Xmas」とつづり、写真を複数枚投稿。ボア素材のコートを脱ぎかけたポーズで美しい肩を披露。また、赤いキャミソールワンピースからはデコルテが輝いた。そのほか、トナカイのコスチュームを身に着けた自撮りショットなどを公開している。
この投稿に「赤がめちゃくちゃ似合ってる」「色っぽい」「美しすぎて二度見」「横顔が美しい」「可愛すぎる」「永遠の推し」「今日も癒された」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】33歳元モー娘。「色っぽい」脱ぎかけコートから美肌際立つ
◆久住小春、キャミワンピ姿を披露
久住は「Merry Xmas」とつづり、写真を複数枚投稿。ボア素材のコートを脱ぎかけたポーズで美しい肩を披露。また、赤いキャミソールワンピースからはデコルテが輝いた。そのほか、トナカイのコスチュームを身に着けた自撮りショットなどを公開している。
◆久住小春の投稿に反響
この投稿に「赤がめちゃくちゃ似合ってる」「色っぽい」「美しすぎて二度見」「横顔が美しい」「可愛すぎる」「永遠の推し」「今日も癒された」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】