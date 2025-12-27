キンタロー。ミセス大森元貴のモノマネメイク公開「縦眉毛再現しててすごい」の声
【モデルプレス＝2025/12/27】お笑いタレントのキンタロー。が12月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEの大森元貴のモノマネメイクを披露し、話題になっている。
【写真】キンタロー。「再現度すごい」ミセス大森ものまねショット
キンタロー。は12月24日に出演した日本テレビ系音楽×バラエティーのスペシャル番組「Happy MUSIC アワー！！！」で披露した大森のモノマネメイク姿を投稿。トレードマークの緑のチェックのシャツを着用し、キリッとした眉毛で大森を表現している。また大森の特技である眉尻を持ち上げた変顔の“縦眉毛”も忠実に再現されている。
この投稿には「縦眉毛再現しててすごい」「新作待ってました！」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
