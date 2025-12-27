「今日好き」“けんみあカップル”藤田みあ＆中村健太朗、密着“クリパ”ショット公開「サンタコス可愛すぎ」「ラブラブオーラ全開」と反響
【モデルプレス＝2025/12/27】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」に参加していた藤田みあが12月25日、自身のInstagramを更新。恋人の中村健太朗とのクリスマスパーティの写真を公開し、話題となっている。
【写真】「今日好き」美男美女カップル「ラブラブオーラ全開」サンタコスプレで密着
藤田は「メリークリスマス 2回目のクリスマスも一緒に過ごせて幸せ 来年も過ごせますように」とつづり、中村とのクリスマスパーティの写真を複数枚投稿。サンタクロースのコスチュームを着用した自身のソロショットのほか、中村と密着した2ショット、2人でチキンをほおばる姿などを公開した。
この投稿に、ファンからは「サンタコス可愛すぎ」「本当に美男美女」「いつまでもお幸せに」「大好きな2人」「ラブラブオーラ全開」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。藤田は「ホアヒン編」、中村は「ニャチャン編」からの継続参加であった「夏休み編2024」で出会い、カップル成立となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
