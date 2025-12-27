意図せず「希少」になってしまったクルマ

「希少車」や「少量生産」と聞くとついつい心を惹かれてしまうが、メーカーは必ずしも意図的に生産台数を抑えているとは限らない。トヨタやホンダ、フォルクスワーゲンといった大手メーカーでさえ、意図に反して少量生産にとどまってしまうことがある。

BMW 507（写真）のように、さまざまな理由でターゲット層に響かなかったもの。フォルクスワーゲンがオーストラリア向けに開発したビートルベースのバギーのように、コストを理由に早期に打ち切られたもの。本特集では、そうした主要メーカーの希少なモデルを見ていきたい。



さまざまな理由から少量生産のとどまってしまったモデルをメーカー別に21台紹介する。

一貫性を保つため、今回は公道走行可能な量産モデルのみを扱う。限定生産車（例：ブガッティ・チェントディエチ）、特注のコーチビルドモデル、公道走行を想定しないレーシングカー、プロトタイプ、コンセプトカーは除外する。

アルファ・ロメオ：33ストラダーレ（生産台数18台、1967-1969年）

レースに深く根ざしたアルファ・ロメオは、1967年に33ストラダーレを投入し、市販車の性能水準を大幅に引き上げた。レースで勝利を収めたティーポ33と密接に関連しており、最高出力230psのV8エンジンにより0-97km/h加速6秒未満を達成。初期のスーパーカーの1つに数えられる。バタフライドアも特徴的だ。

しかし、レースで鍛えた技術を公道モデルに注ぎ込むには大変なコストがかかり、33ストラダーレはランボルギーニ・ミウラよりも高価だった。合計18台が手作業で作られたところで、生産終了となった。



なお、ザガート設計のアルファ・ロメオTZ2は12台のみの生産だが、すべてサーキットへ送られている。RZは、1992年から1994年にかけて278台が生産された。

アウディ：クワトロ（1万1452台生産、1980-1991年）

アウディ・クワトロは革新的なモデルで、1980年代のラリーシーンを席巻したことで知られているが、同時に10年以上もラインナップに名を連ねた量産モデルでもあった。高い価格設定がハードルとなり、当時でさえ見かけることは少なかった。1980年から1991年にかけて、1万1452台が生産された。

1980年から1988年に販売された、より安価な前輪駆動の80クーペは17万4687台を記録した。ちなみに、アウディの初代R8（2006-2014年）は2万3905台販売されている。



BMW：507（生産台数252台、1956-1959年）

米国の有力な輸入業者マックス・ホフマン（1904-1981年）は、BMW経営陣を説得し、米国市場向けに507を設計させた。当時世界最大かつ最も収益性の高い同市場において、スポーツカーブランドとしてのイメージ向上を図ったのだ。確かにホフマン氏の計画にも一理あったが、507は予想をはるかに上回る高価格となったため失敗に終わった。それでもエルヴィス・プレスリー（1935-1977年）のような著名人の手に渡り、彼は2台所有した。

BMWは1956年から1959年にかけて252台を生産した後、507を廃止した。その後は700のような主流モデルの設計に注力し、経営難を辛うじて回避した。1978年のM1まで、生産台数が3桁を下回るモデルはほとんどなかった。M1は453台が生産され、そのうち公道モデルは399台だった。



シボレー：SS（生産台数1万2860台、2013-2017年）

後輪駆動V8エンジン搭載のシボレーSSは、実質的にはホールデン・コモドアのリバッジ版だ。オーストラリアで生産して米国に輸入し、家族で楽しめる現代型マッスルカーとして大胆に売り出された。2015年モデルに6速MTが追加され、愛好家層への訴求力向上が見込まれたが、販売台数は低迷。ホールデン・コモドアの生産が終了した2017年、シボレーは1万2860台で生産を打ち切った。

ピックアップトラックのコルベア95（2万650台）やSSR（2万4150台）など、他にも注目すべき少量生産モデルはあるが、いずれもSSを上回る。現時点でシボレーがSSを再投入する気配はない。



シトロエン：ビジュー（生産台数207台、1959-1964年）

ビジューは優雅だが、その中身はまさに異端児と言えるだろう。シトロエンが実績豊富なプラットフォームを用い、英国向けに開発したモデルだ。グラスファイバー製ボディの下には、2CVと共通のフレームと空冷水平対向2気筒エンジンが隠されている。

当時、シトロエンは2CVより優雅なデザインのクーペを投入することで、英国市場でのシェア拡大を期待していた。成功の可能性は否定できないが、結果は伴わなかった。1959年から1964年にかけてイングランドのスラウで207台が生産されたが、211台が正しいとする説もある。



フェラーリ：365カリフォルニア（生産台数14台、1966-1967年）

ピニンファリーナがデザインを手掛けた365カリフォルニアは、フェラーリ史上最も限定的なモデルとなった。1966年のジュネーブ・モーターショーで公開され、4.4L V12エンジンを搭載して最高速度約245km/hを誇った。今ではその希少性から非常に高い価値がつき、2013年には300万ドル（約4億6000万円）で落札された例もある。



フィアット：8V（生産台数114台、1952-1954年）

この曲線美あふれるグランドツアラーが、フィアット600と同じ屋根の下（そして同じ人物、ダンテ・ジアコーサの手によって）生まれたとは到底思えない。しかし、1952年から1954年にかけて、8Vはフィアットのラインナップの最上位に位置づけられていた。第二次大戦後のイメージ再構築を目指し、モータースポーツの伝統を継承する象徴モデルとして開発された。2.0L V8エンジンは、大排気量車に対するイタリアの課税を巧みに回避しつつ、基本仕様で104psを発生した。

1950年代初頭、8Vのターゲットとなる顧客層はフィアットよりも上級のブランドへ流れてしまい、生産は114台で終了した。多くの車両がピニンファリーナなどのコーチビルダーに渡ったため、ワンオフや少量生産のバリエーションがいくつも存在する。



フォード：デュランゴ（生産台数約212台、1979-1982年）

『デュランゴ』といえばダッジのSUVを思い浮かべるかもしれないが、それに先行してフォードがこの名を使っていた。この小型トラックは、フェアモント・フューチュラというモデルをベースにしている。フェアモント・フューチュラは、3代目マスタングとフォックス・プラットフォームを共有する目立たないクーペだ。ロサンゼルスのナショナル・コーチ・ワークス社がその後部を切り落とし、テールゲートを追加してピックアップに改造。フォードはこれを自社で売ることにした。米国ではフォード販売店を通じて販売され、フェアモントと同等の保証が適用された。

フォードは、ランチェロの後継としてヒットを期待したものの、それは実現しなかった。デュランゴの正確な生産台数は不明だが、大半の資料では212台とされている。



ホンダ：P800（生産台数1079台、1966-1967年）

ホンダは1966年、都市向けピックアップトラックのP800を発表した。L700の後継車であるL800の進化形であり、主に日本市場の商用車ユーザーをターゲットとしていた。しかし、生産期間は1年強に過ぎない。

バンタイプのL800は7275台生産されたが、P800はわずか1079台。この数字は、S500（1363台）やバモス（2500台）よりも少ない。現在、何台のP800が残っているかは不明だが、間違いなくごく少数だ。



ハマー：H3T（生産台数2738台、2008-2010年）

ゼネラルモーターズ（GM）傘下のハマーは2008年、最小モデルとなるH3を4ドア・ピックアップトラックのH3Tに改造した。商用車ではなく、ルーフにカヤックを2艇載せて大自然を探検するのに適したレクリエーション車両だ。H3Tはハマーで最も手頃な価格帯であり、ブランドの主力モデルにもなり得ただろう。

しかし、実際には、ハマーで最も希少なトラックとして記憶されている。2008年から2010年にかけて生産されたのはわずか2738台。巨大なH1の約1万1000台、中型のH2の15万台と比較すると圧倒的に少ない。2010年にGMがブランド廃止を発表したことを受け、生産終了となった。



（翻訳者注：この記事は「後編」へ続きます。）