将棋界の絶対王者、藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）と俳優のん（32）がABEMAの『年末指し納め対談』で初対面。両者が実際に盤を挟んだ指し納め式では、藤井竜王・名人が“名人級”の気遣いでのんをもてなした。

【映像】指し納め式で使用された実際の彫埋駒

のんは、将棋界をテーマにしたドラマ『MISS KING』で主人公を熱演。天才棋士役を演じるため、「朝食を食べる時も藤井竜王・名人の対局中継を見ていた」「1日100回指した」と明かすほどストイックな“将棋漬け”生活を送っていたという。この日の指し納め式ではそんな将棋界のトップに君臨する藤井竜王・名人と盤を挟むとあり、卓越した演技力を持つのんでも緊張感は隠せない様子だった。

そんなのんの様子を見た藤井竜王・名人が、“名人級”の気遣いを見せた。指し納め式の撮影では、公式戦でも使用される盛上駒が用意されていたが、撮影が開始される直前に藤井竜王・名人が「彫埋駒はありますか？」とスタッフへ問いかけた。

藤井竜王・名人曰く、盛上駒は文字の部分の漆を立体的に重ねて盛り上げるため、指した時に駒が盤上でくるくると回転してしまうことがあるという。そのため、彫埋駒の方が扱いやすいのではという、のんへの優しい心遣いだった。

無事に指し納め式を終えたのんは「血の気が引いて指先が震えていました」と語ったが、藤井竜王・名人からは「（棋士役を演じる）もっと前から指していたのかと思うほど自然だったので、感心しました」と“合格”も。後手ののんが2手目に主人公が得意戦法・中飛車を示唆する△5二飛車を指したことを受け、藤井竜王・名人は「今日は2手目まででしたが、機会があればこの後も指し継いでみたいです」と笑顔を見せていた。

（ABEMA／のん×藤井聡太竜王・名人『年末指し納め対談』）