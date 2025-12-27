ガツンと来て余韻が長い！【ワイルドターキー】8年バーボンがAmazonに
芳醇な香りと深いコクが魅力のバーボンを楽しむ【ワイルドターキー】の熟成バーボンで大人のひとときをAmazonで販売中！
東京ウイスキー&スピリッツコンペティション2021金賞 2022金賞 歴代米国大統領も愛飲したプレミアムバーボン。バニラやキャラメルを連想させるほどの甘さとリッチなコクが混じり合うフルボディテイスト。強く焦がした樽のニュアンス。どこまでも長く、クリーンな余韻。香りは熟したフルーツ、バタースコッチ、香ばしいオークのトースト香。
アメリカンバーボンの伝統を受け継ぐ8年熟成のウイスキー。バニラやキャラメルを思わせる甘さと深いコクが特徴で、強いアルコール度数ながら繊細な味わいが楽しめる一杯になっている。
熟成樽の内側を強く焦がす製法により生まれる深い琥珀色と、豊かな香りが魅力。フルボディテイストの余韻が長く続き、ストレートやロックでじっくり味わいたいバーボンだ。
アメリカ・ケンタッキー由来のバーボンで、歴史あるブランドがつくり続ける定番モデル。伝統的な製法を守りつつ、甘みとスパイス感が調和した奥行きのある味わいを実現している。
50.5%のアルコール度数がしっかりとした飲みごたえを生み出しつつ、香ばしいオーク香と果実のようなアロマが特徴。バーボン好きはもちろん、ウイスキー愛好者にもおすすめの逸品だ。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
