年末年始に行きたいと思う「山梨県の道の駅」ランキング！ 2位「なるさわ」を抑えた1位は？【2025年調査】
新しい年を迎える準備で活気づくこの時期は、地元の新鮮な食材や冬限定のグルメを求めてドライブへ出かけたくなります。家族や友人と過ごす特別な休日をさらに彩ってくれる、冬の魅力が詰まった立ち寄りスポットに注目が集まっています。
All About ニュース編集部では、2025年12月17日、全国20〜60代の男女250人を対象に、「年末年始に行きたい道の駅に関するアンケート」を実施しました。その中から、年末年始に行きたいと思う「山梨県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「雪化粧の富士山が望め、冬らしい景色を満喫できるから」（20代女性／東京都）、「富士山を間近に望める立地で、冬の澄んだ空気の中で雄大な景色を楽しめる。地元野菜や特産品も豊富で、年末年始に家族で訪れると心が和むから」（40代男性／北海道）、「子連れのため、遊具や芝生の広場があるのはとても有り難い」（30代女性／長野県）といった声が集まりました。
回答者からは「富士山を間近に仰ぎ見ることができる最高の立地で、新年を晴れやかな気持ちで迎えられそうだから」（30代男性／東京都）、「雪化粧の富士山を間近に望める絶景と、山梨定番グルメ・土産が一度に揃い、初詣や冬ドライブの立ち寄りに最適」（40代男性／大阪府）、「天然水の給水所があるから」（40代女性／愛媛県）といった声が集まりました。
2位：なるさわ（南都留郡鳴沢村）／40票富士山の麓に位置する「なるさわ」は、雄大な富士を間近に仰ぐことができる絶景の道の駅です。年末年始は、空気が澄んでいるため、より鮮明な「赤富士」を拝めるチャンスも。特産品の鳴沢菜や、富士山の伏流水を使用したグルメが充実しており、近隣の温泉施設やレジャー施設へのアクセスも良好。冬のドライブコースの休憩拠点として高い人気を誇ります。
1位：富士吉田（富士吉田市）／61票富士山観光のメインゲートに位置する「富士吉田」が1位を獲得しました。富士山の名水が汲める「水汲み場」や郷土料理の「吉田のうどん」が堪能できるフードコートが人気。年末年始は初詣を兼ねて富士山周辺を訪れる観光客にとって定番の立ち寄りスポットです。敷地内には「富士山レーダードーム館」などの施設も併設されており、家族連れでも一日楽しめる点が高く評価されました。
