34歳男性「藁焼きかつおのタタキはコスパ抜群」家族に喜ばれるふるさと納税
食品から日用品、地域の名産品まで、毎年さまざまな返礼品が用意されているふるさと納税。どれを選ぶか迷う人も多いのではないでしょうか。特に年末は寄付の締め切りが近づき、寄付先を検討する家庭も増える時期です。
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、群馬県在住34歳男性の「選んでよかった2025年ふるさと納税の返礼品」を紹介します。身近な視点から選ばれた返礼品の一例としてご覧ください。
同居家族構成：本人、妻（36歳）、長女（2歳）、次女（0歳）
居住地：群馬県
雇用形態：正社員
世帯年収：本人500万円、配偶者不明
現預金：300万円
リスク資産：100万円
▼リスク資産内訳
・投資信託：100万円
2025年に最も満足した返礼品について、「和歌山県高野町の藁焼きかつおのタタキ1kg」を挙げています。
選んだ理由については、「藁焼きのかつおが好きだったのと、訳あり品のため安く量が多かったため」と回答。
実際に手元に届いてみると、「コスパがよく大変おいしかった。妻も大変喜んでいたため、また寄付したい」と思ったそうです。
冷凍で届くため、「おかずの一品としたり、晩酌のお供として食べたり」と少量ずつゆっくり楽しんでいる様子です。
これまで「残念だったり失敗したりした返礼品がないため、もっと早くやり始めればよかった」と振り返ります。
ふるさと納税の良さについては「普段買わないものを買うきっかけとなる。妻と一緒に楽しめて、とてもよいと思う」とコメント。その半面、「同じような返礼品が各自治体から多く出ているので、探す際にどれがよいか迷ってしまう」とも。
来年以降は「元々東京の方に住んでいたので、東京でよい返礼品がないか探してみたい」と言います。
最後に、ふるさと納税は自身にとって「普段の生活がちょっと豊かになる。ほんの少しのご褒美」とまとめられていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
ふるさと納税歴は「3年」。毎年「自分名義で4万円」ほど利用しているという今回の投稿者。
返礼品を選ぶ際は「お得感や品質」を大事にしているという投稿者。
