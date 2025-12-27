Image: Apple

もはや新年の恒例行事ともいえる、Apple（アップル）の初売り。

2026年は、1月2日（金）から5日（月）までの4日間開催されますよ。

せっかく買うならApple初売りで

2026年の初売りでは、iPhone 16e、iPhone 16、またはiPhone 16 Plusを購入すると、初売り限定特別バージョンの「AirTag」がもらえます。

来年の干支は午（うま）。今年の蛇デザインから必然的に馬デザインになるのでは…？と予想していたのですが、2026年ver.は「Darumaデザイン」。だるまじゃなくて"Daruma"です。

Image; Apple

DarumaデザインのAirTag、縁起もいいし2026年の初ガジェットとしてもぴったり。

さらに！ 購入する製品によって、4,000円から最大38,000円分の「Apple Gift Card」がもらえます。

Image: Apple

最大3万円だった今年よりも金額がアップし、さらにお得になりました。Apple MusicやiCloud+のサブスク代に充てるのもいいですし、Apple TVアプリで映画を購入するのもアリ。

紅白&ゴールドからなる水引を用いたりんごデザインにも注目です（※Apple Storeオンラインでは電子版ギフトカードの受け取りになります）。

Image: Apple

Apple専門店でもキャンペーン開催が決定

Appleの初売りに加えて、Appleのパートナーが運営する全国のApple専門店もオリジナルキャンペーンを実施（全国のBic StyleやB-PARK+、C smartなどが対象）。

2026年にちなんで税込2万260円以上の購入で、毎日先着19名にAppleロゴ入りのハンドルサーモボトルがプレゼントされるんだとか。もっと詳しく知りたい人は、各ショップのホームページを確認してみてください。

Apple初売り、年始の予定として今からカレンダーに追加しておきましょう。

Source: Apple