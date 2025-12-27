「高い肉奢っていただいた」元日本代表DF、“落語界の重鎮”との会食ショットが話題！「素敵なお写真」「篤人良い先輩！」
LAギャラクシーに所属する元日本代表DFの吉田麻也が12月26日、自身のインスタグラムを更新。豪華な顔ぶれが揃った３ショット写真を公開し、注目を集めている。
吉田は「鶴瓶さんの誕生日と聞いて、11月の帰国時に高い肉奢っていただいた時の写真載せときます。内田が繋いでくれたご縁」とのコメントを添えて投稿。写真では、元日本代表の内田篤人氏、そして落語家の笑福亭鶴瓶さんと並び、３人が笑顔で肩を寄せ合っている。
サッカー界と芸能界の垣根を越えた貴重なショットに、ファンからは「素敵なお写真ありがとうございます」「いい写真！」「篤人良い先輩！」など、温かい反応が相次いだ。
11月の帰国時に実現したというこの交流。内田氏と吉田の人柄と交友関係の広さが垣間見える投稿となっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】意外な組み合わせ…吉田＆内田、大物芸能人の３ショット！
