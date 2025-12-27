ウクライナの和平計画をめぐり、アメリカのトランプ大統領はゼレンスキー大統領について「私が承認するまでは何も持ってはいない」と述べ、和平計画の協議の進展には自身の賛同が欠かせないとの考えを強調しました。

トランプ大統領は26日、ニュースサイト「ポリティコ」のインタビューに応じ、ゼレンスキー大統領について「私が承認するまでは、彼は何も持ってはいない」と主張し、「彼が何を用意しているかを見極めよう」と話したということです。

和平計画の協議の進展には自身の賛同が欠かせないとの考えを強調し、主導権はアメリカ側にあるとの立場を示したかたちです。

ゼレンスキー大統領との今後の協議については「うまくいくと思う」と述べ、建設的な話し合いになるとの認識を示しています。

ゼレンスキー氏は「和平計画の90％は完成している」とし、トランプ氏と28日にアメリカ・フロリダ州で会談する予定だと明らかにしています。

また、トランプ氏はロシアについて「経済が非常に厳しい状況にある」としたうえで、プーチン大統領との今後の協議についても「うまくいくだろう」と期待感を示しています。