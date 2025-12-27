静岡県三島市南二日町の横浜ゴム三島工場で複数の従業員が刃物で襲われるなどして１５人がけがをした事件で、殺人未遂容疑で現行犯逮捕された男が同工場の元従業員だったことが関係者への取材でわかった。

同社によると、工場は昼と夜の２交代制で事件当時は従業員が交代する時間帯だったといい、県警が詳しい動機を調べている。

発表によると、同市中、無職小山雅貴容疑者（３８）は２６日午後４時頃、同工場内で同社社員の男性（２８）を刃物のようなもので刺した疑い。従業員が小山容疑者を取り押さえ、駆けつけた警察官が逮捕した。現場から凶器とみられる刃物を押収した。認否は明らかにしていない。

捜査関係者によると、小山容疑者は以前この工場に勤務していたという。ガスマスクのようなものを着用し、家庭用の漂白剤のような液体をまいたという情報もある。

消防や同社によると、２０〜５０歳代の男性従業員１５人がけがをして病院に搬送された。８人は刃物で刺されたとみられるが、全員意識はあるという。昼の勤務は午後４時半までだったといい、県警が侵入の経緯についても調べている。