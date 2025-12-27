【紅白】B′z稲葉浩志、2年連続『紅白』出演にSNS歓喜「テレビの前で正座だ」 昨年はサプライズ演出で熱狂
NHKは27日、大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』（午後7時20分〜11時45分 ※中断ニュースあり／総合ほか）に、特別企画として福山雅治とB'zの稲葉浩志が出演することを発表。稲葉は昨年のB'zに続き2年連続の出演となるが、SNSには歓喜の声が続々上がっている。
【一覧】『第76回NHK紅白歌合戦』出場者＆曲目 これまでの出場回数も
今回2人が披露するのは福山が主演する『映画ラストマン -FIRST LOVE-』の主題歌「木星 feat. 稲葉浩志」。それぞれ長きに渡って日本の音楽シーンのトップを走り続け、互いをリスペクトしあう二人による夢の共演。作詞は稲葉、作曲は福山が手がけ、今、大きな話題を呼んでいる。まさに奇跡の「つながり」が生んだ二人のビッグアーティストによる、紅白でしか見ることのできない貴重なパフォーマンスとなる。
昨年、B'zとしてデビュー36年で『紅白』初出場。NHKで放送中の連続テレビ小説 『おむすび』の主題歌「イルミネーション」をスタジオで披露すると、その後、メインステージに移動。司会にも秘密にしていたサプライズ演出で「LOVE PHANTOM」「ultra soul」を披露し、日本中を熱狂させた。
今回2年連続出演が決定し、「2年連続で稲葉さん紅白マジかよ！」「稲葉さん紅白マジか！これは激アツやん」「今年も稲葉さんを紅白で見れるんですね！ありがたいなぁ」「今年は稲葉さん福山さんと出るのね！｢木星｣生で聴けるの嬉しい〜 今年もテレビの前で正座だ」「いやもう...幸せすぎる！」「ヤバい、、、B'zの稲葉さんと福山さんとのコラボ、、、紅白好きで年の締めくくりの紅白に出てくださる、、、ちょーうれしすぎる、、、ありがとうございます、、、」「福山さん 稲葉さんとコラボしてくれて 紅白まで出てくれて 本当にありがとうございます」など歓喜のコメントが続出している。
