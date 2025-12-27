ドジャースの大谷翔平投手（３１）は来季、４年連続５度目のＭＶＰ受賞は確定か。米データサイト「ファングラフス」は成績予測システム「Ｓｔｅａｍｅｒ」による来季の大谷の成績予想を発表している。

打者では１４２試合に出場して打率２割７分５厘、ジャッジと並んでメジャートップタイの４３本塁打、９８打点、２２盗塁だ。投手では２３試合に先発して９勝６敗、防御率３・４４と予測。過去の成績を元に、加齢も考慮して算出しているとはいえ、投打とも控えめだ。

そんな数字が並ぶ中、注目されるのは勝利貢献度を表すｆＷＡＲだ。近年のＭＶＰ投票では最も重視されているといわれる。大谷の打者のｆＷＡＲはメジャー８番目、ナ・リーグでは３位の５・３。メジャートップはヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３３）の６・８で、１４１試合で打率２割８分５厘、４３本塁打、１０４打点の予想。ナの１位はメッツのファン・ソト外野手（２７）の５・６となっている。１３９試合で打率２割７分４厘、３５本塁打、９４打点としている。

投手としてのｆＷＡＲはメジャー４３位、ナでは２１位の２・６だ。投手のＭＬＢトップは３２試合で１４勝９敗、防御率２・８１のタイガースのタリク・スクバル投手（２９）の５・９。ナ１位はパイレーツのポール・スキーンズ投手（２３）で３２試合で１３勝９敗、防御率２・９２で５・７だ。

しかし、大谷は投打で合計すると７・９はメジャートップに立つ。ケガで長期離脱することがなければ、ＭＶＰはほぼ確定だろう。ちなみに４年連続はバリー・ボンズ（２００１〜０４）に並んで歴代１位タイ、５度目の受賞はボンズの５度に次いで単独２位だ。ちなみに米オンラインカジノ「ＢｅｔＭＧＭ」のオッズではすでにマイナス１０５で２位のソトの＋８００に大差を付けている。敵は投票する全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）に所属する記者の「大谷疲れ」だけかもしれない。