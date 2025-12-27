女優・小芝風花がお世話になった番組へ感謝の思いをつづった。

２５日放送に放送された日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」の「グルメチキンレース２６・ゴチになります！最終戦４時間ＳＰ」にて、レギュラーをクビになった小芝。２７日までに自身のインスタグラムで「３年間本当にありがとうございました」と感謝を告げ、「元々母が大好きで、小さい頃からずっと観ていた番組でした。『いつかゲストに呼んでもらえるように頑張ろうねぇ』なんて話していましたが、まさかレギュラーメンバーに選んで頂けるなんて… しかも３年間もいられるなんて… 本当に楽しくて、美味しくて、幸せな時間でした」と感慨深げにつづった。

番組共演者との集合ショットや、同じくクビとなった俳優・ 高橋文哉と悲しい表情で撮影した２ショットを掲載し、「ゴチメンバーの皆様大好きです！！！！ たくさんたくさんありがとうっっっ」とメンバーへ心からの感謝を伝えた。

この投稿にファンからは「木曜日が寂しくなります」「めっちゃ楽しい時間をありがとう」「ずっと素敵だったよ！」「またゲストとして戻ってきて欲しいな、」「風花さんがゴチメンバーで本当に良かったです！」など、あたたかい声が寄せられている。