奥野壮、2025年は免許取得 最初に助手席乗せた人物告白【Journey:)】
【モデルプレス＝2025/12/27】俳優の奥野壮が27日、都内で開催された3冊目の写真集「Journey:)」（KADOKAWA）発売記念イベントに出席。最初に助手席に乗せた人物を明かした。
◆奥野壮、2025年振り返る
2025年を「自分のペースでお仕事に取り組めた年だったかなと思っております」と振り返った奥野。「プライベートな面でもやりたいことだったりで、目標にしてたものを達成できたりだとか、いい1年だったなと思ってます。免許も取れたので」と笑顔を見せた。また「毎年言ってるんですけど、心身健康に。元気にお仕事をできたらいいなと思ってます」と2026年の抱負を語った。
◆奥野壮、最初に助手席乗せた人物
免許取得を受け「最初に助手席に乗せた方はどなたですか？」という質問が出ると、奥野は「お兄ちゃんでした」と返答。ドライブで行きたい場所については「結構いろんな所に行ってて、行ってない所…ちょっと遠いけど石川県に行きたいです」と打ち明けた。
◆奥野壮、写真集「Journey:)」
本作は「みんなと旅をしている」をテーマに、全編シンガポールで撮影。街の中、自然の中、ふと立ち寄った場所などで撮影された、奥野のカメラを意識しない素の表情を丁寧に切り取ったカットが多数収録されている。また、自身でもカメラを構え撮影した現地のさまざまな景色や旅先で出会った人たちなど、貴重な旅の様子も多数掲載。ページをめくるごとに、読者自身も彼と旅の仲間になったような気持ちに包まれる作品となっている。（modelpress編集部）
