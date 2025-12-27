辻希美、簡単クリスマススイーツ作りの様子公開「子どもと一緒に作りたい」「デコレーション可愛い」と反響
【モデルプレス＝2025/12/27】タレントの辻希美が、12月26日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。クリスマススイーツ作りの様子を公開した。
【写真】5児のママタレ「真似したい」と話題のクリスマススイーツ
辻は「当日でも間に合うクリスマススイーツ作ってみた！」と題した動画を公開。SNSなどで話題となっている簡単なクリスマスケーキ作りに挑戦した。番組の冒頭では「シルベーヌとバウムクーヘンを使って」と使用する材料を紹介し、それぞれをチョコペンでデコレーションしてサンタクロースやトナカイの顔を完成させた。途中で三男の幸空（こあ）くんもスイーツ作りに参加し、緑のチョコペンを使ってクリスマスツリー作りを担当。幸空くんが「見て！可愛くない？」と完成したツリーを見せると、辻が「えぇ！可愛い！」と返し、仲睦まじい姿も見せた。最後に「めっちゃ簡単にできたぜよ」とサンタクロース、トナカイ、クリスマスツリーがケーキのように円状に並んだ可愛いスイーツを披露した。
この投稿に、ファンからは「真似したい」「デコレーション可愛い」「市販品アレンジとは思えない可愛さ」「子どもと一緒に作りたい」「ほっこりする動画でした」といったコメントが寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
◆辻希美、簡単クリスマススイーツ作り披露
◆辻希美の投稿に「子どもと一緒に作りたい」と反響
