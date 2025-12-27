辻ちゃん長女・希空（のあ）、サンタコスで手作りケーキ披露「お店のクオリティ」「めちゃくちゃ可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/12/27】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が12月25日、自身のInstagramを更新。サンタクロースの衣装で、自身の手作りケーキを披露し話題となっている。
【写真】18歳辻ちゃん長女「お店のクオリティ」と話題の手作りケーキ
希空は「今年もクリスマスケーキ作ったよ」とコメントし、写真を投稿。サンタクロースのコスチュームを着用し、ケーキを持ち上げる様子を披露した。お手製のケーキはドーム型の土台に生クリームとイチゴがたっぷり乗り、サンタクロースの飾りがついている本格的なクリスマスケーキとなっている。
この投稿に、ファンからは「お店のクオリティ」「めちゃくちゃ可愛いサンタさん」「自分で作ったの凄い」「家族も喜ぶね」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆希空、お手製ドームケーキ披露
◆希空の投稿に反響
