ENHYPENニキ＆ヒスン、イメチェン姿にファン熱狂「ビジュ最強」「破壊力すごい」
【モデルプレス＝2025/12/27】グローバルグループ・ENHYPEN（エンハイプン）の公式X（旧Twitter）が、12月25日に更新された。韓国の地上波放送局「SBS」が開催する音楽祭「2025 SBS歌謡大典」出演時のオフショットを公開し、イメージチェンジした姿に注目が集まっている。
【写真】人気K-POPアイドル「オーラ倍増」雰囲気ガラリの新ヘア
投稿では、黒のスーツを身にまとった7人が思い思いのポーズを決めた写真を公開。NI-KI（ニキ）は前髪にシルバーのメッシュが入った黒の短髪に、HEESEUNG（ヒスン）はハイトーンのヘアカラーにイメージチェンジした姿を披露した。また、白のスーツを着用した7人の姿を収めた写真も添えられている。
ニキとヒスンの新しいヘアスタイルとカラーに、ファンからは「ビジュ最強」「破壊力すごい」「スーツ姿かっこよすぎ」「めちゃくちゃ似合ってる」「オーラ倍増」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ニキ＆ヒスン、イメチェン姿披露
◆ニキ＆ヒスンのイメチェン姿に「破壊力すごい」と反響
