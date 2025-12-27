【柚木麻子連載】あったかいココアには、不思議な力がある。12月のココア会議のススメ
第32回 【柚木麻子連載】あったかいココアには、不思議な力がある。12月のココア会議のススメ小林カツ代さんの本は変わらずどれも好きだが、同時に読んでいてコンプレックスを刺激される箇所もある。それは幼い頃のケンタロウさんもまりこさんも、お手伝いをよくするばかりか、食べ物の好き嫌いがないとてもよい子なところだ。子どもと一緒にキッチンに立ち、しっかり食育もしているカツ代さん、くわえてあの美味しそうなご飯の数々。さもありなむだが、どうしても我が家と比べて、私はこの8年何をやっていたんだろうという暗澹たる気持ちにもなる。うちの子は偏食である。甘辛い肉、ご飯、麺、揚げ物が好きで、少しずつ食べられる範囲も増えているが、だいたいの野菜と果物は大嫌い！ 牛乳も嫌い！ あと、私がすすめるものもだいたい嫌いで、マインクラフトとコロコロコミックとYouTubeだけが好き！ジェンダー教育や母親としてどう生きるべきか、という講演や執筆依頼はありがたいことに非常によくいただくが、この様子で一体私は何を話せばいいんだーー？？
とにかく健やかかつ知的な好奇心に満ちた小林家に比べ、全員ネット中毒で口論が絶えず、コンビニやファミレスにお世話になりっぱなしの我が家の現状を見つめると、より一層、何もしたくなくなる！！毎日毎日似たような野菜を潜ませた甘辛い肉料理ばかり作っていて疲れた〜。
そんな私にわずかながら光が差し込む。突然我が子が、おそらく喫茶店で夫のものを飲んだのがきっかけか「ココアおいしい〜」と言い出したのだ。牛乳を飲ませる大チャンス到来である。ママ友にすすめられた鉄分がとれるきな粉なども隠し入れれば、これまでのダメな日々を一気に取り返せるはずーー！そんなわけで、この12月私はココアをせっせと作るようになった。私と同じことを考える親は一定数いるのか、たんぱく質やカルシウムがとれるココア風味粉末がたくさん出ている。2025年に生きていて本当によかったーー。しかし、結局、作るからには私も飲むし、そうなると夫も欲しがるのである。結局、基本に忠実で美味しいカツ代さんのココアレシピ（『小林カツ代のすぐ食べたい！マル秘ケーキとおやつ』より）に落ちついた。
カツ代さんはあたたかな甘い飲み物のレパートリーが豊富だ。ジンジャー柚子エードとかくるみ黒糖茶とか、街のチェーン店でこんなのが飲めたらほっとして通い詰めるだろうと思う。カズオ・イシグロの『日の名残り』で、執事とメイド頭が距離を縮めていく秘密のミーティングに「ココア会議」と名前がつけられていて、奥手な二人にぴったりなセンスで可愛いかったのを、ふと思い出す。あったかいココアには不思議な力がある。少なくとも家族3人でカツ代ココアを飲んでいる間はみんな穏やかで優しい顔つきだ。身体もあたたまってきて、12月の疲労が甘さで溶けていく。毎日ひどいニュースばかりで、辛いと思うことさえはばかられるほど格差は開いていく一方である。自分にできることなど何もなく、むしろ何もしない方が賢いし人に迷惑もかけないのではないか、とは思うのだが、ココアを飲むと、自分を労ってもいいし、全部は解決できなくても、たとえば相手にココアを出して飲み終わるまで口を挟まず話を聞くくらいなら、私にもできるよなあ、と思ったりする。カツ代さんのココアのレシピはたくさんある。オレンジリキュール入りのオレンジココアも、こしょうやシナモンの入ったスパイシーココアも全部美味しいが、黒糖豆乳ココアがカツ代さんも言う通り、「ひと口ごとに温まっていくのを体感」できる。この寒い冬におすすめだ。
いろいろできていないことや反省もあるが、ココアの力に当分、頼ろうと思っている。
今回紹介したカツ代さんレシピ
※「小林カツ代のすぐ食べたい！㊙ケーキとおやつ」より一部引用「ただお湯や牛乳で溶くだけのインスタントとは別もののおいしさ！
カップに注いでからマシュマロを浮かべるのは好きずきです。
入れすぎるとしつこい味になるけれど寒いときはホイップしたクリームもいいもの。」
『ココア』のレシピ
材料（2人分）
ココア（無糖）……大さじ1
砂糖……大さじ1
湯……大さじ1〜2
牛乳……カップ11/2
マシュマロ……2個（好みで）
（1）ココアと砂糖を合わせて湯を加え、ゴムべらでよく混ぜてなめらかにする。（2）牛乳を注ぎながら混ぜて弱火にかけ、フツフツしてきたら火をとめる。
次回は1/24（土）更新！ お楽しみに。 柚木麻子（ゆずき あさこ）
2008年「フォーゲットミー、ノットブルー」でオール讀物新人賞を受賞し、10年に同作を含む『終点のあの子』でデビュー。15年『ナイルパーチの女子会』で山本周五郎賞を受賞。著書に『私にふさわしいホテル』『ランチのアッコちゃん』『伊藤くん A to E』『マジカルグランマ』『BUTTER』『らんたん』『とりあえずお湯わかせ』『あいにくあんたのためじゃない』など多数。