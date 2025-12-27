ジャスティン・ビーバー、妻・ヘイリーとの頬寄せ密着ショットにファン歓喜「絵になる」「映画のワンシーンみたい」
【モデルプレス＝2025/12/27】カナダ出身歌手ジャスティン・ビーバー（Justin Bieber）が12月26日、自身のInstagramを更新。妻で米モデルのヘイリー・ビーバー（Hailey Bieber／ヘイリー・ボールドウィン）との写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】31歳世界的歌手「絵になる」美人妻と密着する姿
ジャスティンは「MERRY CHRISTMAS FROM THE BIEBERS」とつづり、ヘイリーとの2ショットを公開。ヘイリーの肩から顔を出し、密着した1枚となっている。
この投稿にファンからは「ラブラブで素敵」「夫婦で絵になる」「映画のワンシーンみたい」「理想の夫婦」「見てるだけで幸せ」などといったコメントが寄せられている。ジャスティンとヘイリーは2018年7月に婚約を公表。同年9月13日に結婚し、2024年には第1子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
◆ジャスティン・ビーバー、妻とのショット公開
◆ジャスティン・ビーバーの投稿が話題
