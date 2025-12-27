〈鳥羽流〉焼き方だけで超絶うまくなる！ご飯に合う"最強の目玉焼き"のつくり方とは！？【眠れなくなるほど面白い 図解 料理の話/鳥羽周作】

〈鳥羽流〉自宅でできる最強においしくなる料理の技術「焼き方だけで超絶うまくなる、ご飯に合う”最強の目玉焼き”のつくり方」

決め手はにんにく香る油

目玉焼きは家庭で手軽につくれる料理のひとつですが、焼き方を工夫するだけでおいしさが倍に跳ね上がります。ポイントは油と火加減、そしてにんにくの香りです。材料は卵、にんにく、オリーブオイル、塩。たったこれだけで、豊かでリッチな仕上がりを実現できます。

つくり方は次の通りです。まず、にんにくを潰して芽を取り、フライパンにオリーブオイルと一緒に入れます。中火にかけ、ふつふつしてきたら弱火に落とし、にんにくがほんのり色づいたタイミングで卵を割り入れましょう。ここで火をやや強め、透明な白身の部分にオイルをかけながら熱を加えます。縁がカリッと焼けてきたら中～弱火に落とし、裏返してさっと火を通します。最後にもう一度裏返して皿に盛れば完成です。

この方法の最大の要点は、にんにくの香りをオリーブオイルにしっかり移してから卵を焼くことにあります。これによってにんにくのうま味が染み込み、白身の縁はカリッと香ばしく、黄身はまろやかでコクのある味わいになるのです。仕上げに塩をひと振りするだけで、十分に全体がまとまります。

いろいろとトッピングを足すよりも、基本の調理法をきちんと押さえることが、満足感のある目玉焼きをつくる秘訣です。

にんにく香るオリーブオイルで焼く工程

①にんにくを潰して芽を取る ②にんにくとオリーブオイルを中火にかけ、ふつふつしてきたら弱火に落とす ③にんにくが色づいたら卵を割り入れ、火をやや強める

④透明な白身の部分にオリーブオイルをかけながら熱を加える ⑤縁がカリカリになったら裏返してさっと火を通す

にんにくの香りをオリーブオイルに移し、それで卵を焼く。白身の焼けていない部分にオリーブオイルをかけながら火を入れ、最後に裏返す。手順はシンプルだが、これで驚くほどおいしくなる。

仕上げと味わいのポイント

焼き加減を調節して白身はカリッと、黄身はまろやかに。そして仕上げは塩をひと振り。卵ににんにくの香りが重なり、これだけで特別な一皿が完成する。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 料理の話』著：鳥羽周作