【ホープフルS】出世レースアイビーS覇者のアンドゥーリル 偉大なる名馬の系譜に名を連ねるか



アイビーステークスを制したアンドゥーリル（c）SANKEI

2歳中距離王 第42回ホープフルステークス（GI 2,000メートル 芝・右）が27日、中山競馬場で行われる。

今年のホープフルSに駒を進めてきた馬たちはいずれも将来性の高い馬たちばかり。その中でも筆頭格はアンドゥーリル。

父は2018年にこのレースを制して皐月賞馬となったサートゥルナーリア、そして母のアンドラステは中京記念を制しているという良血。

スローペースで流れたデビュー戦こそ勝ち馬を捕らえられずに2着に敗れたが、2戦目は一転して2着馬に5馬身差を付けるブッチギリの圧勝。

しかも2歳レコードに0.1秒差にまで迫るという好時計を記録してみせた。

そして迎えた前走のアイビーSは好スタートからスッと番手に付けて流れに乗ると、直線は持ったままで先頭との差を詰め、残り200mの地点で交わして先頭に立つとそこから後続馬を寄せ付けずに突き抜けた。

アイビーSと言えば古くはグラスワンダー、現行の条件に変わってからもソウルスターリングにクロノジェネシス、ドウデュース、そして昨年のマスカレードボールなど数多くのGⅠホースを輩出してきた出世レース。

偉大なる名馬の系譜にアンドゥーリルも名を連ねるか。



■文／福嶌弘

■第42回ホープフルステークス（GI）枠順

2025年12月27日（土）5回中山7日 発走時刻：15時45分

枠順 馬名（性齢 騎手）

1-1 ノチェセラーダ（牡2 A.プーシャン）

1-2 アーレムアレス（牡2 菱田裕二）

2-3 ジャスティンビスタ（牡2 北村友一）

2-4 ロブチェン（牡2 松山弘平）

3-5 ノーウェアマン（牡2 木幡巧也）

3-6 バドリナート（牡2 坂井瑠星）

4-7 テーオーアルアイン（牡2 横山武史）

4-8 マテンロウゼロ（牡2 横山典弘）

5-9 メイショウハチコウ（牡2 三浦皇成）

5-10 ウイナーズナイン（牡2 西村淳也）

6-11 フォルテアンジェロ（牡2 T.マーカンド）

6-12 アンドゥーリル（牡2 川田将雅）

7-13 ショウナンガルフ（牡2 池添謙一）

7-14 ジーネキング（牡2 斎藤新）

8-15 アスクエジンバラ（牡2 岩田康誠）

8-16 オルフセン（牡2 岩田望来）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。





