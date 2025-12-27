¡Ú¥Ûー¥×¥Õ¥ëS¡Û¥Ð¥É¥ê¥Êー¥È¿Æ»ÆÀ©ÇÆ¤Ø ¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë»º¶ð½é¤ÎGI¾¡Íø¤Ê¤ë¤«
Çë¥¹¥Æー¥¯¥¹¤òÀ©¤·¤¿¥Ð¥É¥ê¥Êー¥È¡Êc¡ËSANKEI
2ºÐÃæµ÷Î¥²¦ Âè42²ó¥Ûー¥×¥Õ¥ë¥¹¥Æー¥¯¥¹¡ÊGI 2,000¥áー¥È¥ë ¼Ç¡¦±¦¡Ë¤¬27Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
º£Ç¯¤Î¥Ûー¥×¥Õ¥ëS¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿ÇÏ¤¿¤Á¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¾ÍèÀ¤Î¹â¤¤ÇÏ¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¡£
º£Ç¯¤Î¿·¼ï²´ÇÏ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï»°´§ÇÏ¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë¡£°ÎÂç¤Ê¤ëÉã¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±ÄÉ¤¤±Û¤»¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¥Ð¥É¥ê¥Êー¥È¤À¡£
¿·³ã¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥åーÀï¤ÏÉã¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤Ã¤¿¥¢ー¥â¥ó¥É¥¢¥¤¤ÎÂ©»Ò¡¢¥×¥í¥á¥µ¥¢¥ë¥à¥ó¥É¤ËÇÔ¤ì¤Æ2Ãå¤Ë½ª¤ï¤ë¤â¡¢2ÀïÌÜ¤Ï2ÈÖ¼êÄÉÁö¤«¤é³Ú¤ËÈ´¤±½Ð¤·¡¢2ÃåÇÏ¤Ë4ÇÏ¿Èº¹¤òÉÕ¤±¤ë°µ¾¡¤Ç½é¾¡Íø¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ3ÀïÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇëS¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÆ¨¤²¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¤¥ó¥³ー¥¹¤Î3ÈÖ¼ê¤ËÉÕ¤±¤ÆÎ®¤ì¤Ë¾è¤ë¤È¤¤¤¦¥½¥Ä¤Î¤Ê¤¤¥ìー¥¹±¿¤Ó¤ò¸«¤»¤ÆÀÞ¤ê¹ç¤¦¤È¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤ÏÁá¤á¤ËÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á¡¢¸åÂ³ÇÏ¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤òÎ¿¤¤¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
³Ø½¬Ç½ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢°ìÀï¤´¤È¤ËÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼ã¤«¤ê¤·¤³¤í¤ÎÉã¤ÈÆ±¤¸¡£»º¶ð¤Ç¤ÎGⅠ¤Ï½é½ÐÁö¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¿Æ»ÆÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤ÆÉã¤ËGⅠ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£Ê¸¡¿Ê¡Öº¹°
¢£Âè42²ó¥Ûー¥×¥Õ¥ë¥¹¥Æー¥¯¥¹¡ÊGI¡ËÏÈ½ç
2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë5²óÃæ»³7Æü È¯Áö»þ¹ï¡§15»þ45Ê¬
ÏÈ½ç ÇÏÌ¾¡ÊÀÎð µ³¼ê¡Ë
1-1 ¥Î¥Á¥§¥»¥éー¥À¡Ê²´2 A.¥×ー¥·¥ã¥ó¡Ë
1-2 ¥¢ー¥ì¥à¥¢¥ì¥¹¡Ê²´2 É©ÅÄÍµÆó¡Ë
2-3 ¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ó¥¹¥¿¡Ê²´2 ËÌÂ¼Í§°ì¡Ë
2-4 ¥í¥Ö¥Á¥§¥ó¡Ê²´2 ¾¾»³¹°Ê¿¡Ë
3-5 ¥Îー¥¦¥§¥¢¥Þ¥ó¡Ê²´2 ÌÚÈ¨¹ªÌé¡Ë
3-6 ¥Ð¥É¥ê¥Êー¥È¡Ê²´2 ºä°æÎÜÀ±¡Ë
4-7 ¥Æー¥ªー¥¢¥ë¥¢¥¤¥ó¡Ê²´2 ²£»³Éð»Ë¡Ë
4-8 ¥Þ¥Æ¥ó¥í¥¦¥¼¥í¡Ê²´2 ²£»³Åµ¹°¡Ë
5-9 ¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Ï¥Á¥³¥¦¡Ê²´2 »°±º¹ÄÀ®¡Ë
5-10 ¥¦¥¤¥Êー¥º¥Ê¥¤¥ó¡Ê²´2 À¾Â¼½ßÌé¡Ë
6-11 ¥Õ¥©¥ë¥Æ¥¢¥ó¥¸¥§¥í¡Ê²´2 T.¥Þー¥«¥ó¥É¡Ë
6-12 ¥¢¥ó¥É¥¥ー¥ê¥ë¡Ê²´2 ÀîÅÄ¾²í¡Ë
7-13 ¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥¬¥ë¥Õ¡Ê²´2 ÃÓÅº¸¬°ì¡Ë
7-14 ¥¸ー¥Í¥¥ó¥°¡Ê²´2 ºØÆ£¿·¡Ë
8-15 ¥¢¥¹¥¯¥¨¥¸¥ó¥Ð¥é¡Ê²´2 ´äÅÄ¹¯À¿¡Ë
8-16 ¥ª¥ë¥Õ¥»¥ó¡Ê²´2 ´äÅÄË¾Íè¡Ë
¢¨½ÐÇÏÉ½¡¦À®ÀÓ¡¦¥ª¥Ã¥ºÅù¤Ï¼çºÅ¼ÔÈ¯É½¤Î¤â¤Î¤È¾È¹ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
