【ホープフルS】札幌2歳S覇者ショウナンガルフ 力の要る馬場は得意中の得意！2歳王者の冠を掴むか
札幌2歳S覇者ショウナンガルフ（c）SANKEI
2歳中距離王 第42回ホープフルステークス（GI 2,000メートル 芝・右）が27日、中山競馬場で行われる。
実績十分の重賞勝ち馬2頭がエントリー。いずれも無敗でこのレースに臨むため、人気に推されることは必至だが......まずは札幌2歳Sを制したショウナンガルフ。
わずか6頭立てとなったデビュー戦はスタートから逃げ馬についていく形で流れに乗り、早めに抜け出すと後続をグングン突き放して圧勝。2着馬に7馬身差を付けるというワンサイドゲームとなった。
そして札幌2歳S。ここでは位置を取りに行かず、後方待機策で脚を溜めることを選択。
スローペースの流れに合わせる洋に3コーナーから外を回って押し上げていくと直線ではメンバー最速となる上がり35秒0の末脚を繰り出して快勝。
洋芝をものともしないパワフルな走りは暮れの中山の荒れた馬場にも対応可能なはずだ。
あれから3カ月半ほど間隔を開けて迎える今回。力の要る馬場は得意中の得意としているだけに、中山の急坂を力強く昇って2歳王者の冠を掴むことだろう。
■文／福嶌弘
■第42回ホープフルステークス（GI）枠順
2025年12月27日（土）5回中山7日 発走時刻：15時45分
枠順 馬名（性齢 騎手）
1-1 ノチェセラーダ（牡2 A.プーシャン）
1-2 アーレムアレス（牡2 菱田裕二）
2-3 ジャスティンビスタ（牡2 北村友一）
2-4 ロブチェン（牡2 松山弘平）
3-5 ノーウェアマン（牡2 木幡巧也）
3-6 バドリナート（牡2 坂井瑠星）
4-7 テーオーアルアイン（牡2 横山武史）
4-8 マテンロウゼロ（牡2 横山典弘）
5-9 メイショウハチコウ（牡2 三浦皇成）
5-10 ウイナーズナイン（牡2 西村淳也）
6-11 フォルテアンジェロ（牡2 T.マーカンド）
6-12 アンドゥーリル（牡2 川田将雅）
7-13 ショウナンガルフ（牡2 池添謙一）
7-14 ジーネキング（牡2 斎藤新）
8-15 アスクエジンバラ（牡2 岩田康誠）
8-16 オルフセン（牡2 岩田望来）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。
繁殖牝馬は縦社会！？ オークス馬・ユーバーレーベン 新米ながらボスに君臨【もうひとつの引退馬伝説】
【華麗なる武一家】"サイレンススズカ" 武豊「自身が乗った中で一番強い馬」
【クセ強名馬】二冠馬エアシャカール「アタマの中を見てみたい」武豊も思わず激怒！？