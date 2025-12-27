2種類の「NEW京急電鉄カレー」

京急ファンとカレー好きの皆様、お待たせしました。 人気車両と沿線グルメをモチーフにした「京急電鉄カレー」が、前回大好評だった味はそのままで、内容量を10%以上増量してのリニューアル登場です！

今回のラインナップは2種類。京急の顔である「2100形」をイメージしたシーフードカレー（中辛）と、”見ると幸せになれる”でおなじみの「イエローハッピートレイン」をイメージした、お子様でも楽しめるコーンカレー（甘口）。さらに、ファン心をくすぐる特典もパワーアップ。全6種類の「京急車両の鉄道カード」がランダムで封入されていて、京急の名車を楽しむことも可能です。食べて美味しい、集めて楽しい新商品の魅力をご紹介します。

首都近くながら、海や森林が広がる三浦半島を行く京急電鉄！

京浜急行電鉄（京急電鉄/京急）は、東京都港区にある泉岳寺から、川崎・横浜などの大都市を通り神奈川県の三浦半島の各地までを結ぶ路線など、５つの路線で営業を行う首都圏の大手私鉄です。羽田空港から、東京各地や横浜方面へ移動するための列車として、京急を利用されたことのある方も多いかと思います。

京急沿線の中で南側にあたる地域である「三浦半島」は、海・川・山がそろう自然が豊かな場所で、首都圏からの多くの人が海水浴やマリンスポーツ、潮干狩り、くだもの狩りなどで訪れる地域でもあります。

まわりを海に囲まれ様々な一年を通じて様々な海産物が有名ですが、漁村の風情が残る三崎の「三崎まぐろ」や沿線のアサリなどは特に有名です。また、三浦半島の大半はその温暖な気候のを生かした畑作地帯となっており、様々な野菜の産地としても知られています。

三浦海岸

今回は「京急電鉄の名車両」と、沿線の三浦半島の名産物となる「シーフード」と「とうもろこし」からイメージされた2種類の「京急電鉄カレー」を鉄道チャンネルが開発し、オリジナルカレーとして発売されます。

海に囲まれ、農業が盛んな「三浦半島」

種類豊富な具材や、多彩な味付けの”グルメ”レトルトカレーが人気に

日本ではカレーは、お子さんから高齢者まで、幅広い年齢層に人気の食べ物です。

そんなカレーを手軽に食することができる「レトルトカレー」ですが、製造技術の進歩などもあり、最近では様々な具材を使用した豊富な味の商品が続々と登場し、高価格帯の商品を含め、多くの人が買い求める人気の食品となっています。

多くの日本人が好きなカレーを手軽に楽しめる「レトルトカレー」が人気に

今回の商品は、そんな日本人の国民食ともいえる「レトルトカレー」に、”鉄道車両”と”沿線の名産品”を掛け合わせて企画された商品の第1弾で、試作を何度も繰り返した後にたどり着いた「美味しい”グルメ”カレー」として登場します。

京急沿線に思いをはせるお土産としても、鉄道や京急沿線のが好きな方へのプレゼントとしても喜ばれる商品です。

マグロとアサリの旨味たっぷりのシーフードカレー・京急2100形カレー

１つ目「京急2100形」のカレーは、三浦半島の代表的な海産物であるマグロとアサリをイメージしたカレーです。小学生〜大人でも美味しく食べられる、中辛の「シーフードカレー」です。

New京急電鉄カレー2100形

京急2100形は、京急のフラッグシップ車両と位置づけられ、1998年に2000形の後継車として登場した2扉オールクロスシート車両で、扉間のクロスシートは京急では初めての転換シートです。全出入口扉上部には車内案内表示器を採用し、連結間外幌を採用するなど、バリアフリー対策にも配慮しており、主にウィング号、快特に使用しています。

京急2100形

このシーフードカレーには、多くのアサリが使用されており、食べた瞬間から口の中に海の香りが広がるのを感じることができる、特別感のあるレトルトカレーに仕上がっています。三浦半島観光に欠かせないほど有名なマグロに関しても、シーフードカレーのアクセントとしてしっかり味を引き締めるのに役立っています。（価格等の理由がありカレー具材に使用されているアサリやマグロは、三浦半島産のものではありません。ご了承ください。）

アサリとマグロが入った「シーフードカレー」

このアサリとマグロの入ったシーフードカレーは、大人の方が味わって食べられるように、中辛の味付けとなっています。

京急1000形イエローハッピートレインカレーは とうもろこしたっぷりのコーンカレー

2つ目、「京急イエローハッピートレイン」のものは、黄色いコーンカレーとして登場しました。

New京急電鉄カレー1000形イエローハッピートレイン

「京急1000形イエローハッピートレイン」は、赤い車両が中心の京急電鉄において、たった1編成しかない車体が黄色い車両で、2014年5月から運行されている、京急電鉄の中でも特別な車両です。赤い電車の中においては非常に目立つ、珍しい黄色の車両は、「しあわせの黄色い電車」と呼ばれ、見た人はハッピーになれるということから、人気を集めています。

京急1000形イエローハッピートレイン

そんな京急1000形イエローハッピートレインカレーは、黄色い車体に合わせて昔ながらの黄色いカレーソースと合わせて、三浦半島でも多く生産される農作物のひとつであるとうもろこしに着想を得て、甘い「コーンカレー」として商品が開発されました。たくさん入ったとうもろこしの甘みを感じながら、お子様でもおいしく食べられるような甘口カレーとして仕上げられています。

甘いとうもろこしがたっぷり入った「コーンカレー」

京急の歴代車両の「鉄道カード」を封入！

レトルトカレーを購入した方への特典として、パッケージ内に「京急電鉄の名車両の鉄道カード」が各１種類封入されています。

旅に出かける際などに、手荷物に付けて、ご自分のものだと見分けるためにご使用ください。12車両分（表裏ですので全６種類）の鉄道カードがあります。

京急電鉄の歴代の名車両を、鉄道カードが入っています

Webなどで販売受付を開始！

この「京急電鉄カレー」ですが、下記の特設ページにて先行予約販売を行います。

「NEW 京急電鉄カレー」商品概要

1, Ne京急2100形 マグロ＆アサリのコク旨シーフードカレー

2, New京急1000形イエローハッピートレイン とうもろこしたっぷりのコーンカレー

（以下、2商品 共通）

・希望小売価格： 各商品ともに799円（消費税込み）

・京急電鉄名車両の鉄道カード1種類をランダムで封入（全6種・12車両分あり）

・内容量：1人前 200g

・販売者：鉄道チャンネル・エキスプレス

・2026年1月中旬の発送開始（予定）

※ 使用食材は、三浦半島産ではありません。

※「京急電鉄商品化許諾済」商品です。

内容量もアップし、満足度も「快特」級にパワーアップしたNew京急電鉄カレー。 三浦半島を感じるシーフードの旨味と、幸せを運ぶコーンの甘み。どちらも年末年始の食卓や、鉄道好きなお子様へのプレゼントにぴったりです。 次本の旅には、京急に乗って三浦半島へ出かけてみませんか？

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）

【京急電鉄カレー 特設ページ】： https://tetsudo-ch.com/curry