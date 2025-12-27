「糖尿病」はどんな病気？原因や完治するのかも解説！【医師監修】

糖尿病は、年々増加傾向にある代表的な慢性疾患のひとつです。健康診断などで血糖値が高めと指摘されても、多くの方がはっきりとした症状を自覚しにくく、治療のきっかけを逃してしまうことがあります。その結果、気付いた頃には糖尿病の合併症が進行しているということも少なくありません。

本記事では、糖尿病の基礎知識を解説します。

監修医師：

上田 莉子（医師）

関西医科大学卒業。滋賀医科大学医学部付属病院研修医修了。滋賀医科大学医学部付属病院糖尿病内分泌内科専修医、 京都岡本記念病院糖尿病内分泌内科医員、関西医科大学付属病院糖尿病科病院助教などを経て現職。日本糖尿病学会専門医、 日本内分泌学会内分泌代謝科専門医、日本内科学会総合内科専門医、日本医師会認定産業医、日本専門医機構認定内分泌代謝・糖尿病内科領域 専門研修指導医、内科臨床研修指導医

糖尿病の基礎知識

糖尿病とはどのような病気ですか？

糖尿病とは、血液中のブドウ糖（血糖）が慢性的に高い状態が続く病気です。主な原因は、インスリンというホルモンの効きが弱くなること（インスリン抵抗性）か、インスリンそのものの分泌量が減ることです。

インスリンは膵臓のβ細胞で作られ、血糖を筋肉や脂肪組織に取り込ませる役割を担っています。この作用がうまくいかないと、食後に血糖値が異常に高くなり、その状態が続くことで、身体のさまざまな部位に悪影響を及ぼします。

糖尿病を発症すると、毛細血管が多く集まる眼、腎臓、神経などが特に傷付きやすくなります。放置すると数年～数十年かけて合併症が進行し、生活の質（QOL）を大きく損なう可能性があります。

糖尿病の原因を教えてください

糖尿病はそのなりたちから、1型糖尿病と2型糖尿病に分けられます。

1型糖尿病は、身体の免疫機能が誤って膵臓のβ細胞を攻撃してしまい、インスリンがほとんど分泌されなくなる状態で、多くの場合は突然発症します。全体の糖尿病のうち、1型糖尿病の割合は約5％と少数です。

発症前に20％程度の割合で発熱や上気道炎などの風邪症状を伴うことがわかっています。また、風疹に罹患した妊婦から生まれた子どもに糖尿病が多いことなどから、ウイルス感染が1型糖尿病の発症に関与すると考えられています。しかし、詳しい原因はまだ完全にはわかっていません。

2型糖尿病の割合は95%以上と大多数です。

原因として、もともと遺伝的に2型糖尿病になりやすい体質の方が、過食や運動不足に陥ってしまったり、肥満になってしまったりすることで、インスリンの効きが悪くなってしまうことが挙げられます。2型糖尿病でも、最終的には膵臓からインスリンが分泌できなくなることがありますなお、日本人は欧米人に比べてインスリンの分泌能力が低いとされており、軽度の肥満でも糖尿病を発症しやすいといわれています。

糖尿病は治療すれば完治しますか？

現時点では、糖尿病は一度発症してしまうと、一生治癒することはありません。原因や症状のタイプによって、治療法や経過も異なります。

1型糖尿病では、インスリンがすぐにまたは徐々に分泌されなくなるので、生涯にわたって注射製剤を使用したインスリン補充が必要となります。

2型糖尿病は、インスリン抵抗性のために初期にはたくさんインスリンが分泌されますが、適切な治療をせずに放置すると、徐々に膵臓のβ細胞が疲弊して、最終的には1型糖尿病のようにインスリン分泌ができなくなってきます。

一度発症したら治癒することはないため、早い時期で診断に結び付け、適切な食事療法、運動療法、そして薬物療法を続けることで、合併症をできる限り予防することができます。

1型糖尿病ではインスリン治療を、2型糖尿病では食事運動療法や糖尿病薬の内服の継続により、糖尿病合併症を予防し、糖尿病のない方と近い生活を送ることが、糖尿病の治療の目標です。

糖尿病は、初期段階では目立った自覚症状が少なく、知らないうちに血管や臓器へ負担をかけていく慢性疾患です。「症状がないから問題ない」と自己判断してしまうと、気付いたときには合併症が進行している場合もあります。

初期にみられるお口の渇き（口渇）、尿の量や回数の増加（多尿）、体重の減少などは、日常のなかで見過ごされやすい症状です。健康診断などで血糖値やHbA1cが高めと指摘された場合は、できるだけ早めに医療機関での詳しい検査を受けましょう。

進行した糖尿病では、神経障害、網膜症、腎症といった合併症が現れやすく、これらは生活の質（QOL）に大きな影響を与えることがあります。糖尿病は血糖値の問題だけでなく、全身の健康に深く関わる病気になるため、早期の発見と継続的な管理が何より大切です。

