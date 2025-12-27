女子ゴルフの渋野日向子（27）のマネジャーが12月23日、Instagramを更新。「旅のひとコマ」と題し、オフシーズンにヨーロッパを訪れた際の様子を公開した。投稿では、旅先での自然体な表情やリラックスした雰囲気が伝わる写真が複数枚紹介されている。

【画像】吉田優利は透け感ピンク、金澤志奈は肩出し…女子プロが“本気”ドレス姿披露「ゴルフ場と全然違う」

写真には、雄大な山々を背景に笑顔を見せる渋野の姿が収められており、胸元にはピンク色のカメラをかけたスタイルが印象的だ。キャップに軽装というラフな装いも相まって、競技中とはまた違った穏やかな空気感が漂っている。投稿文では「結果 やっぱり炊きたてごはんが恋しかった渋野さん」とつづられ、ハッシュタグでは愛犬の同行にも触れるなど、旅先での素顔が垣間見える内容となっている。

【画像】旅先で笑顔を見せる渋野（画像は渋野日向子マネジャー公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「ピンクのカメラ、とてもお似合いです」「スイス？ですか～ こんな軽装でこんな綺麗な景色見れるんですねー」「オフタイムの日向子ちゃんのリラックスした表情が見られて嬉しい いつもありがとうございます！」「めっちゃえぇやん」といった声が寄せられている。