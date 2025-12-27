福山雅治＆稲葉浩志『第76回NHK紅白歌合戦』でコラボ曲「木星 feat.稲葉浩志」をテレビ初披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

福山雅治と稲葉浩志が初めてコラボレーションしたことで話題を呼んでいる、福山雅治「木星 feat.稲葉浩志」。このたび12月31日に放送される『第76回NHK紅白歌合戦』の特別企画として、この曲がテレビ初披露されることが決定した。

「こんなに嬉しいことがあっていいのでしょうか」（福山雅治）

それぞれ長きに渡って日本の音楽シーンのトップを走り続け、互いをリスペクトしあうふたりによる夢の共演。作詞は稲葉浩志、作曲は福山雅治が手掛け、今、映画の主題歌としても大きな話題を呼んでいる。

まさに奇跡の「つながり」が生んだふたりのビッグアーティストによる、紅白でしか観ることのできない貴重なパフォーマンスは必見だ。