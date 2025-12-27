福山雅治＆稲葉浩志『第76回NHK紅白歌合戦』でコラボ曲「木星 feat.稲葉浩志」をテレビ初披露
福山雅治と稲葉浩志が初めてコラボレーションしたことで話題を呼んでいる、福山雅治「木星 feat.稲葉浩志」。このたび12月31日に放送される『第76回NHK紅白歌合戦』の特別企画として、この曲がテレビ初披露されることが決定した。
「こんなに嬉しいことがあっていいのでしょうか」（福山雅治）
それぞれ長きに渡って日本の音楽シーンのトップを走り続け、互いをリスペクトしあうふたりによる夢の共演。作詞は稲葉浩志、作曲は福山雅治が手掛け、今、映画の主題歌としても大きな話題を呼んでいる。
まさに奇跡の「つながり」が生んだふたりのビッグアーティストによる、紅白でしか観ることのできない貴重なパフォーマンスは必見だ。
■福山雅治 コメント
最強のロックボーカリスト稲葉さんと共に紅白の舞台で歌唱する。こんなに嬉しいことがあっていいのでしょうか。音楽と出会い、音楽で生きてきて良かったと心から感じています。緊張しながら、楽しみながら、そして興奮したいです。紅白スタッフの皆様と共に練り上げた演出で「最強のラブソング」を表現できたらと思います。ご期待ください。
■稲葉浩志 コメント
今回福山さんにお声がけいただき、ともに制作した作品を NHK 紅白歌合戦で歌えるということでとても光栄です。昨年とはまた違う形での参加となりますが、皆様に届くように精一杯歌わせていただきます。よろしくお願いします。
■番組情報
NHK『第76回NHK紅白歌合戦』
12/31（水）19:20～23:45
※NHK ONE（新NHKプラス）にて同時・見逃し配信
※らじる★らじるにて同時・聴き逃し配信
※中断ニュースあり
■関連リンク
『第76回NHK紅白歌合戦』番組サイト
https://www.nhk.or.jp/kouhaku/