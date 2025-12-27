2025年12月27日放送の「ぶらり途中下車の旅」は年末！京都2時間スペシャル。

旅人は、松下由樹・風間トオル・塚田僚一（A.B.C-Z）。

嵐電

北野白梅町駅〜帷子ノ辻󠄀駅を結ぶ9駅・3.8kmの北野線と、

四条大宮駅〜嵐山駅の13駅・7.2kmを結ぶ嵐山本線が交差しています。

北野線は2025年の11月に100周年を迎えました。

風情ある街並みを走る電車は、地元の方から「嵐電（らんでん）」の愛称で親しまれています。

京都市営地下鉄 烏丸線

1981年（昭和56年）に、京都市営地下鉄で最初に開業した路線。京都市左京区の国際会館駅から同市伏見区の竹田駅までを結んでいます。

JR京都駅と地下鉄京都駅は直結しており、沿線には大学が多く、京都御所や東本願寺など観光地へのアクセスにも便利です。

京阪電車

京都市左京区の出町柳駅から大阪市中央区の淀屋橋駅までを結びます。

京都の中心部の出町柳から七条間は地下鉄となっていますが、昭和62年まで三条駅を終着駅として鴨川沿いの地上を走っていました。

今週の旅人：松下由樹

1968年7月9日 愛知県出身

1983年に映画「アイコ十六歳」でデビュー。

89年には初主演を飾り、その後数々ドラマ、映画、舞台に出演。

今週の旅人：風間トオル

1962年8月19日 神奈川県川崎市生まれ。

ファッション雑誌のモデルにスカウトされデビュー、その後俳優としてもデビューを果たし、数々のトレンディードラマに出演。

現在も幅広い役をドラマ、映画、舞台で演じています。

今週の旅人：塚田僚一（A.B.C-Z）

1986年12月10日生まれ。神奈川県出身。

A.B.C-Zのメンバー。2012年「Za ABC〜5stars〜」でDVDデビュー。

12月10日に、A.B.C-Z 全シングルのカップリング55曲を収録した

デジタルアルバム「BEST OF A.B.C-Z-COUPLING BEST」をリリースした。

法輪寺 ＜達磨寺＞（北野白梅町駅）

ダルマさんが8000体ある達磨堂？！寺のあちこちに「ダルマ」があるお寺

【最寄駅】

嵐電「北野白梅町駅」から徒歩約15分

JR山陰本線「円町駅」から徒歩約10分

【所番地】京都府京都市上京区行衛町457

【電話番号】075-841-7878

【拝観時間】9:00〜16:30

【ホームページ】https://www.darumadera.kyoto.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/enmachidaruma/

家族一丸！地元の畑で育てた多種多様な「京野菜」を売る直売所

【最寄駅】嵐電「北野白梅町駅」から徒歩12分

【所番地】京都府京都市上京区仁和寺街道下る西上之町254-4

【電話番号】075-463-6627

【営業時間】9:00〜18:00

【定休日】日・祝

【備考】農薬・化学肥料を使わずに露地栽培にて栽培しております。

テキスタイルデザイナーが生み出す、「マニラ麻」という紙で編んだ生地で作るバッグやがま口！

【最寄駅】嵐電「等持院・立命館大学衣笠キャンパス前駅」から徒歩11分

【所番地】京都府京都市北区平野上柳町99-1

【電話番号】075-467-2260

【営業時間】10:00〜18:00

【定休日】土・日・祝

【ホームページ】https://dhkaze.com/index.html

【Instagram】https://www.instagram.com/textiletells.jp

※年末年始の営業日については、直接お問い合わせください。

御室和菓子 いと達（妙心寺駅）

夫婦で営む住宅街の和菓子店！飲めるほど柔らかいわらび餅とは？

【最寄駅】嵐電「妙心寺駅」から徒歩5分

【所番地】京都府京都市右京区龍安寺塔ノ下町5-17

【電話番号】075-203-6243

【営業時間】10:00〜17:00

【定休日】水・日

【ホームページ】https://itotatsu.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/omurowagashi_itotatsu/

タイタニック号と同じ会社が作った豪華客船の部材を使って建てた、登録有形文化財指定の洋館

【最寄駅】

嵐電「太秦広隆寺駅」から徒歩4分

JR嵯峨野線「太秦駅」から徒歩約12分

【所番地】京都府京都市右京区太秦組石町2-2

【電話番号】075-864-9566

【ホームページ】http://web.kyoto-inet.or.jp/people/celli/

【Instagram】https://www.instagram.com/studio_celli/

創業99年の甘納豆店が作る変わり種甘納豆と、甘納豆入りジェラート

【最寄駅】嵐電「西院駅」から徒歩5分

【所番地】京都府京都市中京区壬生西大竹町3-1

【営業時間】13:00〜17:00

【定休日】火・水・木

【ホームページ】https://shuka-kyoto.jp/

1000種類以上が揃うカトラリー専門店と「試し焼き」ができるフライパン専門店

【最寄駅】嵐電「四条大宮駅」から徒歩6分

【所番地】京都府京都市中京区宮本町795-1

【電話番号】070-8351-7132

【営業時間】10:00〜18:00

【営業日】月・木・土

※その他曜日については予約制で対応可能です

※2階のうちわ・扇子の専門店は、冬の間予約制で営業しています

【ホームページ】https://www.phezzan.jp/iwatako_index.html

【Instagram】

＜カトラリー専門店 京都匙亀＞https://www.instagram.com/kyotosajikame/

＜フライパン専門店 鐵兎堂＞https://www.instagram.com/tettodo/

＜うちわ・扇子の専門店 ぎんやんま＞https://www.instagram.com/kyoto_ginyanma/

芸艸堂 -UNSODO-（烏丸御池駅）

日本で唯一「手摺木版本」を刊行する出版社。「北斎漫画」の版木（本物！）を使って江戸時代の名著を復刻。伊藤若冲や歌川広重ら伝説の絵師の図柄を活かしたグッズも人気です。

【最寄駅】

京都市営地下鉄 烏丸線「烏丸御池駅」から徒歩12分

京都市営地下鉄 東西線「京都市役所前駅」から徒歩5分

【所番地】京都府京都市中京区寺町通二条南入妙満寺前町459番地

【電話番号】075-231-3613

【営業時間】9:00〜17:30

【定休日】土・日・祝祭日

【ホームページ】https://www.unsodo.net/jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/unsodo1891/

【X】https://x.com/unsodo_hanga

和工房 包結（烏丸御池駅）

水引作家・森田江里子さん主宰のアトリエ。水引文化を海外に伝播させたいと、最近はケルト文様を「水引」で再現した作品にも挑戦

【所番地】京都府京都市下京区扇酒屋町276番地2

【電話番号】075-343-2313

【ホームページ】https://mizuhiki-houyou.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/wakobo_hoyou/

ごはんとお酒 Jinsuke（烏丸御池駅）

“大人の寄り道〆の一杯”を提供する隠れ家風居酒屋。季節の旬を活かしたコース料理が自慢。いまの時期ははまぐり推し！

【最寄駅】京都市営地下鉄 烏丸線「烏丸御池駅」6番出口から4分

【所番地】京都府京都市中京区三条通室町西入衣棚町45-2

【電話番号】075-744-1109

【営業時間】17:00〜24:00（L.O.23:00）

【定休日】月（※日曜は不定休）

【ホームページ】http://www.beppinya.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/gohansake_jinsuke

アヒル沼にハマったオーナーが、気がついたらアヒルだらけになっていたと語るラバーダック専門店。最近、鎌倉に2号店もオープン。西と東の古都で世界のアヒルちゃんが待っています。

【最寄駅】

京阪電車「七条駅」から徒歩5分

JR京都線「京都駅」から徒歩10分

【所番地】京都府京都市下京区材木町466-4

【営業時間】12:00〜17:00

【定休日】不定休（※Instagramもしくはホームページをご確認ください）

【ホームページ】https://duuucks.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/ducks_jp/

陶磁器産地で知られる日吉エリアで3代続く窯元。「日常使い」をテーマに、ひとつひとつ手書きで仕上げる「洸春窯」独自の清水焼。不揃いな味わいが食卓に温もりを運びます。

【最寄駅】京阪電車「東福寺駅」から徒歩20分

【所番地】京都府京都市東山区今熊野南日吉町148

【電話番号】075-561-5388

【営業時間】9:00〜18:00

【定休日】不定休（※Instagramをご確認ください）

【ホームページ】https://koshuntouen.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/shinichi_takashima/

【備考】事前にお電話いただけると土日でも対応可能です

うぞふすい わらじや（七条駅）

うなぎの雑炊とお吸い物が大看板メニュー。店名の由来は、近くの寺に鎮座する大仏を参拝しに豊臣秀吉が立ち寄り、この地で“草鞋（わらじ）”を脱いだという逸話から。

【最寄駅】京阪電車「七条駅」から徒歩3分

【所番地】京都府京都市東山区西之門町555

【電話番号】075-561-1290

【営業時間】

＜ランチ＞ 11:30〜15:00（L.O.14:00）

＜ディナー＞17:00〜20:00（L.O.19:00）

【定休日】火

【ホームページ】https://uzofusui-warajiya.kyoto/

【Instagram】https://www.instagram.com/warajiya0755611290/