水曜日のカンパネラが、2025年12月26に4th EP『可愛女子』を引っさげたZeppツアーの1カ所目、愛知・Zepp Nagoyaでの公演を行った。

ライブ開始時刻になると、サウンドプロデューサーのケンモチヒデフミがステージのDJブースに登場。TVアニメ『ちびゴジラの逆襲』主題歌「怪獣島」のイントロが鳴り響く。詩羽は2階席から姿を現し、そのまま歌いながら客席を練り歩くというサプライズ演出。1階フロアに降り客席を横断してステージへ上がると、トライバルなリズムに乗せて「怪獣島」を力強く歌い上げ、続けてライブ定番曲「バッキンガム」を披露した。

MCでは「シャトーブリアン」での掛け声を観客と一緒に練習。ゲットーハウスやゲットーテックを取り入れたBPM速めのダンスチューンに合わせ、会場からは一斉に「シャトーブリアン！」のコールが響く。牛柄の衣装に身を包み、「シャトーブリアン」と書かれたパネルを手に盛り上げるケンモチの姿も印象的だ。続いて2人のダンサーが加わり、「シャルロッテ」ではリズミカルなハウスミュージックに合わせて観客もジャンプしながら熱狂。「赤猫」では巨大なラーメンの器がステージに登場し、てぼ（ラーメンの湯切り道具）を手にしたダンサーたちが軽快なダンスを披露。さらに巨大てぼも登場し、詩羽自身もダンサーとともに湯切りを行うなど、遊び心あふれる演出で会場を沸かせた。

再びMCでは、この日ライブで初披露（？）となったポニーテール姿の話題に触れ、客席からは「かわいい！」の声が飛び交う。MC明けには、映画『不思議駄菓子屋 銭天堂』主題歌「願いはぎょうさん」、Amazonオリジナルドラマ『【推しの子】』第7話主題歌「動く点P」を披露。「動く点P」ではステージセットに腰掛けて歌唱するという、これまでにない演出も印象的だった。

続いて、got2bキャンペーンソングとして制作され今回初披露となった新曲「バタフライ」へ。歌詞の〈プチョヘンザッ！〉では観客も腕を上下に揺らし、初披露とは思えない一体感を生み出した。TVアニメ『九龍ジェネリックロマンス』オープニング主題歌「サマータイムゴースト」では、ダンサー2人が白と赤の布をあしらった扇子を手に妖艶な舞を披露し、詩羽は伸びやかな歌声で楽曲の世界観を表現。再びMCを挟み、「バタフライ」の歌詞中にある〈ブラジルのサンパウロあたりか リオデジャネイロの近くの郊外〉というフレーズが難しく、ボイストレーニングで練習を重ねたエピソードを披露。今回完璧に歌えたことを明かすと、会場から大きな拍手が送られた。またグッズ紹介では、新作のゲーミングTシャツをリメイクした衣装をこの日着用していることを明かす。これまでグッズを衣装に取り入れることはなかったため、初の試みとなった。

後半戦はライブ定番曲「マーメイド」からスタートし、観客はグッズのタオルを回して応える。続く「たまものまえ」ではキツネポーズで会場が一体に。「桃太郎」では歌詞の〈岡山名物 きびだんご〉を〈名古屋名物 ひつまぶし〉に変えるご当地アレンジも飛び出し、さらに詩羽がウォーターボールに入って客席をサーフする大胆な演出で盛り上がりは最高潮に達した。

最後のMCでは、約1年4カ月ぶりとなるZeppツアー開催への感謝を伝えつつ、「今日盛れてる？ ポニーテール似合うよな？ お前らに会うために、可愛いと思ってもらうために刈り上げ自分でしたんだから！」と語り、客席からは大きな“かわいい”コールが沸き起こる。2025年の目標が「健康」で、風邪もひいていないこと、2026年の目標は「外に出る」ことを明かし、「みんなも健康で、少しでも外に出て、年を越したぞって明るい気持ちになってほしい。来年もたくさん名古屋に遊びに来たい」とメッセージを送った。「アンコールはありません。ラスト3曲、力を使い切るつもりで楽しんでいきましょう！」とMCを締めくくる。

ラストスパートは、TVアニメ『らんま1/2』第2期オープニングテーマ「ウォーアイニー」から。ダンサー2人は『らんま1/2』の世界観を彷彿とさせる巨大ハンマーを手にコミカルなバトルを展開し、詩羽はキャラクターを演じ分けるように変幻自在な歌声を響かせる。フィナーレでは、ケンモチがシカゴ・フットワークをベースにしたダンスを披露し、大歓声に包まれた。続けて水曜日のカンパネラの代表曲「エジソン」「招き猫」を畳みかけ、ライブは幕を閉じた。

詩羽の魅力的なボーカルと、自然と身体を揺らしたくなるサウンド、そして遊び心あふれる演出。会場に確かな一体感を生み出した、まさに水曜日のカンパネラらしさ全開の、Zeppツアー幕開けにふさわしい一夜となった。

◾️セットリスト 1.怪獣島

2.バッキンガム

3.シャトーブリアン

4.シャルロッテ

5.赤猫

6.願いはぎょうさん

7.動く点P

8.バタフライ

9.サマータイムゴースト

10.マーメイド

11.たまものまえ

12.桃太郎

13.ウォーアイニー

14.エジソン

15.招き猫

■＜水曜日のカンパネラ Zepp Tour 2025/2026〜可愛女子〜＞ 2025年

・12月26日（金）Zepp Nagoya OPEN 18:00 / START 19:00

・12月28日（日）Zepp Fukuoka OPEN 17:00 / START 18:00

2026年

・1月10日（土）Zepp Namba OPEN 17:00 / START 18:00

・1月17日（土）Zepp Haneda（TOKYO） OPEN 17:00 / START 18:00

・1月25日（日）Zepp Sapporo OPEN 17:00 / START 18:00 ▼チケット情報

