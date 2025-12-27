【ライブレポート】水曜日のカンパネラ、遊び心と一体感で“水カン”らしさが炸裂したZeppツアー開幕
水曜日のカンパネラが、2025年12月26に4th EP『可愛女子』を引っさげたZeppツアーの1カ所目、愛知・Zepp Nagoyaでの公演を行った。
ライブ開始時刻になると、サウンドプロデューサーのケンモチヒデフミがステージのDJブースに登場。TVアニメ『ちびゴジラの逆襲』主題歌「怪獣島」のイントロが鳴り響く。詩羽は2階席から姿を現し、そのまま歌いながら客席を練り歩くというサプライズ演出。1階フロアに降り客席を横断してステージへ上がると、トライバルなリズムに乗せて「怪獣島」を力強く歌い上げ、続けてライブ定番曲「バッキンガム」を披露した。
MCでは「シャトーブリアン」での掛け声を観客と一緒に練習。ゲットーハウスやゲットーテックを取り入れたBPM速めのダンスチューンに合わせ、会場からは一斉に「シャトーブリアン！」のコールが響く。牛柄の衣装に身を包み、「シャトーブリアン」と書かれたパネルを手に盛り上げるケンモチの姿も印象的だ。続いて2人のダンサーが加わり、「シャルロッテ」ではリズミカルなハウスミュージックに合わせて観客もジャンプしながら熱狂。「赤猫」では巨大なラーメンの器がステージに登場し、てぼ（ラーメンの湯切り道具）を手にしたダンサーたちが軽快なダンスを披露。さらに巨大てぼも登場し、詩羽自身もダンサーとともに湯切りを行うなど、遊び心あふれる演出で会場を沸かせた。
再びMCでは、この日ライブで初披露（？）となったポニーテール姿の話題に触れ、客席からは「かわいい！」の声が飛び交う。MC明けには、映画『不思議駄菓子屋 銭天堂』主題歌「願いはぎょうさん」、Amazonオリジナルドラマ『【推しの子】』第7話主題歌「動く点P」を披露。「動く点P」ではステージセットに腰掛けて歌唱するという、これまでにない演出も印象的だった。
続いて、got2bキャンペーンソングとして制作され今回初披露となった新曲「バタフライ」へ。歌詞の〈プチョヘンザッ！〉では観客も腕を上下に揺らし、初披露とは思えない一体感を生み出した。TVアニメ『九龍ジェネリックロマンス』オープニング主題歌「サマータイムゴースト」では、ダンサー2人が白と赤の布をあしらった扇子を手に妖艶な舞を披露し、詩羽は伸びやかな歌声で楽曲の世界観を表現。再びMCを挟み、「バタフライ」の歌詞中にある〈ブラジルのサンパウロあたりか リオデジャネイロの近くの郊外〉というフレーズが難しく、ボイストレーニングで練習を重ねたエピソードを披露。今回完璧に歌えたことを明かすと、会場から大きな拍手が送られた。またグッズ紹介では、新作のゲーミングTシャツをリメイクした衣装をこの日着用していることを明かす。これまでグッズを衣装に取り入れることはなかったため、初の試みとなった。
後半戦はライブ定番曲「マーメイド」からスタートし、観客はグッズのタオルを回して応える。続く「たまものまえ」ではキツネポーズで会場が一体に。「桃太郎」では歌詞の〈岡山名物 きびだんご〉を〈名古屋名物 ひつまぶし〉に変えるご当地アレンジも飛び出し、さらに詩羽がウォーターボールに入って客席をサーフする大胆な演出で盛り上がりは最高潮に達した。
最後のMCでは、約1年4カ月ぶりとなるZeppツアー開催への感謝を伝えつつ、「今日盛れてる？ ポニーテール似合うよな？ お前らに会うために、可愛いと思ってもらうために刈り上げ自分でしたんだから！」と語り、客席からは大きな“かわいい”コールが沸き起こる。2025年の目標が「健康」で、風邪もひいていないこと、2026年の目標は「外に出る」ことを明かし、「みんなも健康で、少しでも外に出て、年を越したぞって明るい気持ちになってほしい。来年もたくさん名古屋に遊びに来たい」とメッセージを送った。「アンコールはありません。ラスト3曲、力を使い切るつもりで楽しんでいきましょう！」とMCを締めくくる。
ラストスパートは、TVアニメ『らんま1/2』第2期オープニングテーマ「ウォーアイニー」から。ダンサー2人は『らんま1/2』の世界観を彷彿とさせる巨大ハンマーを手にコミカルなバトルを展開し、詩羽はキャラクターを演じ分けるように変幻自在な歌声を響かせる。フィナーレでは、ケンモチがシカゴ・フットワークをベースにしたダンスを披露し、大歓声に包まれた。続けて水曜日のカンパネラの代表曲「エジソン」「招き猫」を畳みかけ、ライブは幕を閉じた。
詩羽の魅力的なボーカルと、自然と身体を揺らしたくなるサウンド、そして遊び心あふれる演出。会場に確かな一体感を生み出した、まさに水曜日のカンパネラらしさ全開の、Zeppツアー幕開けにふさわしい一夜となった。
◾️セットリスト
1.怪獣島
2.バッキンガム
3.シャトーブリアン
4.シャルロッテ
5.赤猫
6.願いはぎょうさん
7.動く点P
8.バタフライ
9.サマータイムゴースト
10.マーメイド
11.たまものまえ
12.桃太郎
13.ウォーアイニー
14.エジソン
15.招き猫
■EP『可愛女子（読み：かわいいじょし）』
発売日：2025年9月24日（水）
・形態／価格：通常盤1形態／2,500円（税込）
・CD購入：https://wed-camp.lnk.to/kawaiijoshi_CD
・配信リンク：https://wed-camp.lnk.to/woaini
◆収録内容（全8曲）
M1.ウォーアイニー （TVアニメ「らんま1/2」第2期オープニングテーマ）
M2.サマータイムゴースト（TVアニメ「九龍ジェネリックロマンス」オープニング主題歌）
M3.シャトーブリアン
M4.怪獣島（TVアニメ「ちびゴジラの逆襲」主題歌）
M5.バタフライ（got2b 「もっと自由に、なりたい私へ」 キャンペーンソング）
M6.シャルロッテ（ロッテ・ガーナチョコレートCMオリジナルソング）
M7.動く点P（Amazon Originalドラマ『【推しの子】』第7話主題歌）
M8.願いはぎょうさん（映画「ふしぎ駄菓子屋 銭天堂」主題歌）
○先着購入特典
・amazon.co.jp特典：メガジャケ
※特典ナシのカートもございますのでご注意ください
・楽天ブックス特典：A4サイズクリアファイル
※特典ナシのカートもございますのでご注意ください
・セブンネットショッピング特典：アクリルバッジ
※特典ナシのカートもございますのでご注意ください
・タワーレコード特典：クリアマルチケース（タワーレコード ver.）
※特典ナシのカートもございますのでご注意ください
・CD JAPAN特典：クリアマルチケース（CD JAPAN ver.）
※特典ナシのカートもございますのでご注意ください
・応援店特典：クリアマルチケース（応援店 ver.）
■＜水曜日のカンパネラ Zepp Tour 2025/2026〜可愛女子〜＞
2025年
・12月26日（金）Zepp Nagoya OPEN 18:00 / START 19:00
・12月28日（日）Zepp Fukuoka OPEN 17:00 / START 18:00
2026年
・1月10日（土）Zepp Namba OPEN 17:00 / START 18:00
・1月17日（土）Zepp Haneda（TOKYO） OPEN 17:00 / START 18:00
・1月25日（日）Zepp Sapporo OPEN 17:00 / START 18:00
▼チケット情報
https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=D3150005
https://eplus.jp/sf/word/0000059098
https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=34882
