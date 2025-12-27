【BUSKER’S BLS-500】（愛知県名古屋市 うし 17歳）

昨年の9月にフォークソング部に入部して以来はアコギ一本でやってきたのですが、部内のエレキ人口が増えた影響か、やっぱりエレキ欲しいなぁ…ということで、今年の7月に購入したものです。

某大手楽器店(バスカーズ売ってる時点で伏せる意味ないか)で見かけ、外見に一目惚れし手に取りました(レスポールタイプなのは、推しであるフレデリックの赤頭隆児さんが使っていたため)。私の好きな重みのあるサウンドで、価格も手ごろであったためその日に購入しました。

購入して以来はメタリカやらメガデスやらを演奏していましたが、9月の文化祭ではあいみょんのマリーゴールド(ロックアレンジ)を演奏しました。

この文化祭の前日リハではベースとこちらのヘッド同士がぶつかってしまい、1弦が消し飛ぶ事故が…

結局、リハは弦が切れたまま乗り切ったことで「ぼざろやんけ！」と言われるようにはなったものの、俺はサイドギター＆ボーカルなんよなぁ…ヘッド左上に打痕がありますが、これはベースとぶつかった時にできたものです。

最近はディストーションエフェクターを購入したおかげで、ロック・メタル好きに拍車がかかりました。

やっぱり発表するなら若者に有名なかっこいい曲！ということで、3月の発表ではバウンディのチェンソーブラッド他数曲をやって参ります。

◆ ◆ ◆

いいねいいね。祝・初エレキ。ひとつひとつの出来事が全てエピソードになり思い出となり自分の糧になりますよ。その数だけギターに傷が増えるけど、だからこそ戦歴は勲章でもあるのです。ボロボロのギターが妙にカッコいいのは、そういう歴史をまとっているからでしょうね。LPと歪み系を手にしたのであれば「CHAINSAW BLOOD」は激ハマりですね。それにしてもこのハードメイプルでござい的なトップの杢がめちゃカッコいい。島村楽器やるやん。（BARKS 烏丸哲也）

