女優の松岡茉優が、２７日までにインスタグラムを更新し、クリスマス会の様子を披露した。

２４年７月期のフジテレビ系木曜劇場ドラマ「ギークス〜警察署の変人たち〜」に主演した松岡。共演した女優の田中みな実、タレントの滝沢カレンと再会＆クリスマス会の様子をアップした。「みなみちゃんとカレンちゃんと Ｈａｐｐｙ Ｈｏｌｉｄａｙ！」とつづり、プレゼント交換の様子を動画で披露。最後に「＃第一回プレゼント交換はグタグタにつき＃あみだくじに変更＃一発で決まった」と、ハッシュタグを付けて、投稿を締めた。

滝沢もインスタで「みな実さん宅でクリスマスパーティ」とクリスマス会は田中の自宅で開催されたことを報告していた。

この投稿には「Ｇｅｅｋｓの３人！久しぶりに見れて嬉しい」「えええ！！めちゃくちゃ可愛いです！！ 御三方が揃ってるお姿見れて本当に嬉しいです」「ドラマめっちゃ好きでした！！」「ドラマ終わってもこうして揃ってるの見れて幸せ」「めちゃくちゃ楽しそう〜混ざりたい笑」「最初自分たち回る必要なくておもろいｗ」「世界一羨ましいクリスマスかもしれない…」などの声が寄せられている。