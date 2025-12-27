シント=トロイデンFW後藤啓介が2ゴールで得点ランクトップタイに浮上

ベルギー1部シント=トロイデンは、現地時間12月26日のリーグ第20節スタンダール・リエージュ戦に2-1で勝利して年内ラストマッチを飾った。

2得点の後藤啓介は「真のストライカー」と地元メディアから評された。

後藤は0-1で迎えた前半35分、パスワークで崩した味方のラストパスをゴール前で仕上げる同点ゴールを決め、後半18分には途中出場のMF畑大雅が右サイドから入れたラストパスをニアサイドで合わせて決勝ゴールを決めた。これでシント=トロイデンVVは年内のラスト8試合で7勝と好調を維持してウインターブレーク前の戦いを締めくくった。

地元メディア「HBVL」では、後藤をチームトップの「8点」と採点して「またしても、生粋のゴールゲッターとしての実力を発揮。真のストライカーらしい2ゴールで試合を決定づけた。8得点で得点ランキングトップに並んでいる」と、ゴール前で仕事ができるプレーぶりを高く評価している。

また、決勝アシストの畑については採点の数字はないものの「交代選手として決定的な役割を果たした」とされている。

スタメン出場したGK小久保玲央ブライアン、DF谷口彰悟、MF山本理仁はいずれも「6点」とされ、MF伊藤涼太郎は「7点」の採点と共に「攻撃の要であり、ピッチ上で最高の選手だった」と高評価をされていた。（FOOTBALL ZONE編集部）