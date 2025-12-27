宮崎が新ユニフォームを発表

テゲバジャーロ宮崎は12月25日、J2・J3百年構想リーグを戦うユニフォームを公開した。

2026−27シーズンからのJ2昇格を決めているクラブは、新シーズン、ファッションEC「ZOZOTOWN」を運営する株式会社ZOZOとオフィシャルサプライヤー契約を締結することも発表した。

クラブは「株式会社ZOZO様は、カスタマーサポート部門などのオフィスを宮崎県内に構えるなど、宮崎と深いつながりを持つ企業です。また、当クラブとは2022年より「クラブビジョン推進パートナーシップ契約」を締結し、ユニフォームやグッズのデザインなどを通じて、クラブの活動を継続的にサポートいただいてまいりました。そして、この度、ZOZO様の拠点の一つとされている宮崎県をさらに盛り上げたいという想いに加え、当クラブが掲げるクラブスローガン「Respect（リスペクト）」に込められた「目の前に起こるすべてのことに対し、真摯に向かい合い、取り組む姿勢」に共感いただき、オフィシャルサプライヤー契約の締結に至りました」と契約締結に至った過程を発表している。

新シーズンのユニフォームのデザインについて、ZOZO社は「宮崎には、数多くの神話が語り継がれています。今回のユニフォームは、その神話の世界からインスピレーションを得て、神事に用いられる『紙垂（しで）』をモチーフにデザインしました。『前に向かって突き進み、実りをもたらす』という意味を持つ紙垂のデザインには、神聖なピッチで勝利を目指して突き進むクラブの姿と、宮崎とともに発展・繁栄していくようにという願いを込めました」と、発表している。

SNSでは「ホント経営陣は策士よな〜」「結構好きだな」「今年も購入予定」「上昇と言う言葉がイメージ出来るデザイン」「素敵なデザインのユニフォーム！」「デザインもカッコいいです」「普通に欲しい」「すごいマインクラフト感」「マインクラフトみたいだと思った」「「これはびっくり」「唯一無二だな」「ZOZOのユニ！？」「こら購入不可避だな」「ZOZOTOWNを含めZOZO製品の購入をしていきます」といった声がファンからは挙がっている。（FOOTBALL ZONE編集部）