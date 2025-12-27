〈久保建英でも、堂安律でも、長友佑都でもない…城彰二が“W杯のメンバーに選ばれない”と予想した森保ジャパンの“常連選手”とは？《2026年W杯メンバー予想》〉から続く

アメリカ・カナダ・メキシコの3カ国を舞台に、過去最多となる48チームが出場する2026年のFIFAワールドカップ（W杯）。森保一監督が率いるサッカー日本代表はグループFで、オランダ、チュニジア、3月にプレーオフで決まる欧州B組（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）の勝者と対戦する。

「W杯優勝」を目標に掲げる“森保ジャパン”にとって、グループリーグ突破は至上命題。オランダ、チュニジアなどの強豪国に対して、どのように戦えば良いのだろうか。元サッカー日本代表で、現在は解説者として活躍している城彰二さんに話を聞いた。（全2回の2回目／1回目から続く）



個人的には一番嫌な相手は

――北中米W杯の対戦国は、初戦がオランダ、2戦目がチュニジア、3戦目が3月にプレーオフで決まる欧州B組（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）の勝者になります。対戦国をどう見ていますか。

城彰二さん（以下、城） 不気味な存在なのが、チュニジアです。アフリカ予選では、9勝1分けで失点ゼロと守備が非常に堅い。日本は、こういう相手が苦手です。前回のカタールW杯でも初戦で強豪のドイツを破って、2戦目のコスタリカは一番勝てる相手だと思っていたら守備のブロックを敷かれて、攻めあぐんだ末に0-1で負けた。

チュニジアはコスタリカみたいに組織的な守備が出来て、しかも強固なので、なかなか崩せないでしょう。下手に繋げば中盤でボールを奪われてカウンターを喰らうケースが増えてしまう。そうなるのが一番怖いですし、個人的には一番嫌な相手だなと思います。

――オランダは、むしろ戦いやすいですか。

城 強いけど、日本は欧州の強い国にはいい勝負ができます。前回も初戦のドイツに勝ち、スペインにも勝った。今回のオランダも強豪国ですけど、初戦ということで相手はけっこう苦戦すると思うんです。日本を警戒はするけど、そこまで神経質にやる感じではないと思うし、つけ入るスキはあると思います。個人的には初戦、オランダで良かったなと思いますね。

オランダ戦は最低でも勝ち点1…日本の布陣は

――3戦目は、3月のプレーオフで決まりますが、相手は欧州のチームになります。

城 欧州のチームであれば、どこが来ても対応はできるし、戸惑うことはないでしょう。むしろ、南米のチームじゃなくてよかったと思います。対策は3月からになりますが、プレーオフも見られるし、日本が優位に戦えると思います。

――W杯に限らず、どの大会も初戦が重要だと言われますが、今回もグループリーグ突破、目標の優勝に向けては初戦が大きなウエートを占めると思います。オランダ戦は、勝利、最低でもドローでの勝ち点1が求められる中で、日本はどんな布陣で戦うべきでしょうか。

城 初戦ですし、当然ベストメンバーで行くでしょう。システムは3-4-2-1でGKは鈴木彩艶、3バックは左に鈴木淳之介、真ん中に渡辺剛、右に板倉滉を置きます。ボランチは佐野海舟と遠藤航。

右ウイングバックは堂安律、左ウイングバックは三笘薫、2シャドーは、久保建英と鎌田大地、1トップは上田綺世です。

相手の攻撃の軸はデ・ヨング（バルセロナ）で、ここを遠藤と佐野でマークし、ドリブルがうまいデパイ（コリンチャンス）とスピードがあるガクポ（リバプール）を板倉と渡辺で見る。けっこう守備重視ですが、まずは失点しないこと。攻撃されれば5バックにして守ればいい。

オランダ戦の得点チャンス

――勝つためには点を取らないといけないですが、得点チャンスはありますか。

城 オランダの守備陣はファン・ダイク（リバプール）を軸に非常に堅いので、簡単にクロスを入れてもチャンスになりにくいでしょう。かといって丁寧につなぐと、どこかで引っかかり、カウンターを喰らってしまうこともある。

日本は、オランダ戦に限って言えば、守ってカウンターでいいと思う。状況によっては久保をトップ下に置いて、鎌田、遠藤、佐野の3ボランチでもいいんじゃないかなと思います。相手に慣れてきたところで鈴木唯人や伊東純也を入れて攻撃的にいけばチャンスを作れると思うので、状況を見ながら森保さんがどう判断するのか。勝利が一番だけど、最悪、ドローでもいいかなと思います。

勝利が必須のチュニジア戦…カギとなるのは

――チュニジア戦は、勝利が必須ですね。

城 初戦のオランダ戦の結果に関係なく、ここは勝ちにいかないといけない。3戦目にグループリーグ突破の可否をゆだねても正直、勝てるかどうかは分からないので。チュニジアは、守備的に来るので、それを打ち破るメンバーが必要になります。

GKは鈴木彩艶、センターバックは鈴木、谷口、板倉の3名。ボランチは、佐野と鎌田。右ウイングバックは伊東、左が中村敬斗、2シャドーが堂安と久保、1トップが上田です。ボランチのところで主導権を握り、攻撃的に行くためには佐野と鎌田がベスト。右はスピードで勝負し、左はドリブルとパスワークで相手の守備を崩し、攪乱していくイメージです。

――グループリーグ突破をした場合、1位通過だとおそらく決勝トーナメント1回戦はモロッコになり、2位通過だとブラジルとの対戦になります。

城 ベスト8に行くためには、グループリーグだけではなく、決勝トーナメントまでを考えておかないといけないでしょうし、強豪国と対戦する可能性が高くなります。

とはいえ、ブラジル戦はできるだけ回避したい。ブラジルはW杯本番になったら10月の親善試合とはまるで異なる表情を見せます。実際、ドイツW杯で日本はブラジルと戦って先制点を奪うまではよかったが、それで相手に火をつけて1-4で惨敗した。ブラジルは、ここぞという時、かさにかかって攻めてくる際のパワーはすざましい。

ただ、リズムに乗れない時、点が取れない時とかはイライラして、自滅していく傾向にある。そういう状態にブラジルを追い込むことができたら日本にも勝機があるんじゃないかなと思います。

勝ち抜くためには必要なもの

――「まだ見ぬ景色を見るために」という目標を果たすためには強豪国にも勝たないといけないわけですが、勝ち抜くためには何が必要ですか。

城 実力だけだと頂点にまでなかなか届かないので、運が大事だと思います。ミスが起きたけど失点につながらなかったとか、いろんな運がないと勝ち続けるのは難しい。

あと、コンディションをどう整えていくのか。食事や睡眠、トレーニング、移動も絡んでくる。これまでの経験値で防げるものもあるけど、いきなり捻挫したり、風邪を引いたりしてしまうこともある。そうならないように、事前にマイナス要素を消していくことです。大会本番までうまく行きすぎるのもちょっと怖いですね。

――勝ち続けることで不安が増幅されるということですか。

城 勝ち続ければ世間はもっと期待するし、W杯本番も勝てると思ってしまう。選手も「俺たちいけるんじゃないか」と思ってしまうかもしれない。過去、そうして大きな期待を寄せられたけど、W杯本番でうまくいかなかったのがドイツ大会とブラジル大会の日本代表でした。

ドイツ大会は2002年日韓大会でベスト16入りした中田英寿や黄金世代が主なメンバーでしたし、直前にドイツ代表と戦い、ドローを演じ、ファンも選手もやれると思ってしまった。

ブラジル大会では本田圭佑や長友佑都らのチームで“過去最強”と言われていたし、選手たちも自信を持って臨んだ。だが、1勝もできずにグループリーグで敗退した。

そういう二の舞を踏んでほしくないので、個人的には「大丈夫か？」と思われているぐらいでちょうどいい。その方が選手も危機感を持ちながら一致団結できると思うので、3月から本番までの試合は課題がたくさん出るといいかなと思っています。

