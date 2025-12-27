アメリカ・カナダ・メキシコの3カ国を舞台に、過去最多となる48チームが出場する2026年のFIFAワールドカップ（W杯）。森保一監督が率いるサッカー日本代表は“史上最強”と言われているが、W杯本番ではどんなメンバーが選出されるのだろうか。元サッカー日本代表で、現在は解説者として活躍している城彰二さんに、W杯メンバーを予想してもらった。（全2回の1回目／2回目に続く）

サッカー日本代表 ©時事通信社

いい流れで2025年は締めることが出来た

――2025年シーズンが終わり、いよいよ2026年W杯イヤーが始まります。今年の日本代表の活動は、どのように見ていますか。

城彰二さん（以下、城） W杯最終予選の森保さんは、わりと固定メンバーで戦っていて、予選が終わった後、2チーム分を作るみたいなことを言っていたけど、なかなかうまくいかなかった。

大幅にメンバーを入れ替えたり、新しい選手を入れても起用しないなど理解できない采配があったけど、主力に怪我人が出たこともあってちょっとずつ新しい選手を入れて、チームを活性化し、選手層を厚くしてきた。

そこで出てきたのが鈴木淳之介（コペンハーゲン）や早川友基（鹿島）、佐野海舟（マインツ）で、彼らは今やレギュラーポジションを奪う勢いです。

他にも冨安健洋（アヤックス）や伊藤洋輝（バイエルン）が抜けたポジションに谷口彰悟（シントトロイデン）や渡辺剛（フェイエノールト）が入って結果を出し、いつの間にか最終ラインは冨安たちがいなくても機能するようになった。こういう選手が多く出てきたのはチームにとって大きかったと思います。

――チームの結果はアメリカ遠征ではアメリカに0-2で敗れましたが、10月のパラグアイ戦は2-2のドローに持ち込み、ブラジル戦は3-2でA代表では初勝利。ガーナ、ボリビアにも快勝し、強くなった感がありました。

城 試合に勝つのはチームに自信をつける意味で大事なこと。後半に勝ち続けたことでかなり監督も選手も自信を持ったんじゃないかなと思います。特にブラジルに勝ったことは、親善試合とはいえ、得たものが非常に大きいでしょう。

それ以降のガーナ戦、ボリビア戦も攻められる時間はあったけど、余裕があった。勝ち癖ではないですけど、いい流れで2025年は締めることが出来たかなと思います。

現時点で26名の代表メンバーを選出した場合の編成は

――12月5日、来年の北中米ワールドカップの組み合わせ抽選が行われ、日本はF組で、オランダ、チュニジア、そして欧州のプレーオフB組勝者の3チームと対戦することが決まりました。W杯開幕まで、まだ半年ありますが、現時点で26名の代表メンバーを選ぶとすると、どんな編成になりますか。

城 GKの第1候補は今、怪我をしていますが、今年の活躍、チームの貢献度で言うと鈴木彩艶（パルマ）でしょう。身体能力の高さ、セービング能力など、飛び抜けた能力を持ち、森保さんの信頼も厚い。

第2GKですが、今季、鹿島で優勝し、MVPを獲得した早川が入るでしょう。ビルドアップの正確さに加え、あれだけのスーパーセーブを見せられると、使いたくなる。3月の親善試合で起用されるでしょうが、その時、どこまでDF陣と連携を深めていけるか。

3人目は、個人的には小久保玲央ブライアン（シントトロイデン）を推したいのですが、ちょっと伸び悩んでいる。そうなると安定感がある大迫敬介（広島）が入ってくるのかなと思います。

――DF陣は、カタールW杯にならうと8名になりそうです。

城 今の代表は、3-4-2-1がメインシステムなので、センターバックが多めになりそうです。まず、板倉滉（アヤックス）は決まりでしょう。冨安と伊藤が不在の中、安定感抜群の守備を見せていたし、守備の軸になる選手。

鈴木淳之介も間違いなくメンバー入りしますね。今一番成長している選手ですし、今年6月に代表入りしてから欠かせない選手になりました。

今季の後半の試合で守備陣を支えた渡辺剛と、怪我から代表復帰を果たし、リーダーシップを執って最終ラインを統率したベテランの谷口も堅いと思います。4バックにした時、サイドバックとして起用できる菅原由勢（ブレーメン）も入るでしょう。

長友佑都の5大会連続のW杯出場可能性は

――ここまで5名になります。冨安、伊藤、町田浩樹（ホッフェンハイム）もいますし、長友佑都（FC東京）は5大会連続でのW杯出場の可能性があります。

城 これまで代表チームは、若い選手を連れて行き、次世代に繋ぐという取り組みをしていて、その観点からいえば高井幸大（トッテナム）がメンバー入りする可能性が高い。長友は、森保さんに「パフォーマンスが良くなければ代表入りはない」と厳しく言われていたので、来季のパフォーマンス次第かなと思います。ただ、チームマネジメントの観点からいうと役立つ選手なのでメンバー入りに優位なポジションにいると思います。

残りの1枠を怪我上がりの冨安、伊藤、そして瀬古歩夢（ル・アーブル）で争う感じになりますが、冨安は長い時間離脱していたのでパフォーマンスが戻るかどうか。伊藤は代表を離れている間、鈴木や渡辺といった似たタイプの選手が活躍したので、それで押し出される可能性が高い。4バックならいいけど、3バックではそこまでアドバンテージがないような気がします。

ボランチとシャドーの編成を予想

――MFとFWは、激戦区です。メンバー枠を15名とし、ボランチ枠をカタールW杯と同じ4名にすると、残りは11名。攻撃的なポジションに質の高い選手が揃っていますが、連携を含めた周囲との組み合わせも考える必要があります。まず、ボランチの4名は、どういう編成になりますか。

城 キャプテンの遠藤航（リバプール）は外せないでしょう。佐野海舟も、今年6月に代表復帰してから今や欠かせないボランチになりました。たぶん、森保さんのなかでは遠藤と鎌田大地（クリスタルパレス）、佐野が第1候補になっていると思います。

そこに守田英正（スポルティング）と田中碧（リーズ）が争う感じですが、現時点では田中の方が良いパフォーマンスをしているので優勢です。ただ、鎌田はシャドーの役割も果たせるので、併用を考えると守田もメンバー入りするでしょう。藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）はパリ五輪の時はよかったけど、今は伸び悩んでいる感が大きいので、今回は難しいかなと思います。

――ワイドとシャドーについては、どうでしょうか。

城 右のワイドは堂安律（フランクフルト）と伊東純也（ヘンク）。左は、三笘薫（ブライトン）、中村敬斗（ランス）です。前回のカタールW杯の時は、左の三笘、右の伊東の両サイドが日本の武器でした。

でも、今の伊東は周囲と連携が取れるようになってきたけど、スピードは4年前ほどない。三笘も最近、調子が良くないし、一時期、“みとまっている”と言われた仕掛けやドリブルが影を潜めている。2人ともメンバー入りはすると思いますが、ちょっと心配ですね。

――三笘が不在の間、相馬勇紀（町田ゼルビア）や佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）が出てきました。

城 相馬は、何かやってくれる感じがあるし、E-1でも結果を出したので可能性はゼロではない。でも、左のワイドには前田大然（セルティック）もいるので、森保さんは難しい選択を迫られるでしょう。佐藤は、試合に出られるかどうかわからないけど、W杯を経験させておく意味で代表入りはなくはないですが、入れる余裕があるかというと厳しいです。

「一枠を最後までフリーにしていてもいいかなって」

――シャドーとFWについては、どうですか。

城 シャドーは久保建英（ソシエダ）、鎌田で決まりでしょう。南野拓実（モナコ）はリーグ戦で大怪我をしてW杯は難しくなったので、鈴木唯人（フライブルク）に期待します。

FWは、上田綺世（フェイエノールト）が第1FWで、小川航基（NEC）が2番手。上田は今、絶好調なので、逆にそれが不安ですね。このまま本番まで持続してくれるといいけど、FWって何かの拍子にいきなりズレが生じてきてしまうと、それまで良かったプレーができなくなることってけっこうあるんです。

――残り1枠は、どういう争いになりますか。

城 FWが上田と小川のふたりだと、どちらかが怪我や累積警告で出場できなくなった場合、戦術的な影響が出てしまうので、今のところは町野修斗（ボルシアMG）がメンバー入りするでしょう。ただ、FWはスポット参戦でも活躍できてしまう。そういう意味ではW杯本番までに点を取り、好調な選手を入れるために1枠を最後までフリーにしていてもいいかなって思います。

離脱した選手の復帰は

――今まで代表に入ってない、あるいはしばらく離れた選手の復帰は難しいですか。

城 森保さんは、パフォーマンス以外にもチームへの貢献度や連携面などを重視しています。また、中盤や最終ラインだと約束事もあるので、パッと入ってスムーズにプレーするのが難しいので、そういうリスクは背負わないでしょう。だから、FW以外は、招集されていない選手のメンバー入りはほぼないと思います。

しばらく離れている浅野拓磨（マジョルカ）や旗手怜央（セルティック）らも難しい。あえて言えば、後藤啓介（シントトロイデン）がどう化けるのか、ここは楽しみにしています。

〈城彰二さんが選考した日本代表メンバー GK・・・鈴木彩艶、早川友基、大迫敬介 DF・・・板倉滉、鈴木淳之介、渡辺剛、谷口彰悟、菅原由勢、瀬古歩夢、高井幸大、長友佑都 MF＆FW・・・遠藤航、佐野海舟、守田英正、田中碧、堂安律、伊東純也、三笘薫、中村敬斗、前田大然、鎌田大地、久保建英、鈴木唯人、上田綺世、小川航基、町野修斗〉

（佐藤 俊）