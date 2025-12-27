鹿児島は桜島の北東に、周囲たった2.3kmの小さな島が浮かぶ。その名も新島。

江戸中期の安永8（1779）年10月1日、活火山である桜島が大噴火を起こした際、桜島北東海域に海底噴火または隆起が起こり、8つの島が誕生。後にいくつかが沈没し、あるいは合わさって生まれたのが現在の新島だという。



桜島の北東に浮かぶ「新島」 撮影＝林らいみ

美しいビーチに神秘的なアコウの巨木、縁結びで霊験あらたかな神社、さらには約5000年前の貝化石層などがあり、豊かな自然あふれる観光名所として注目を集めているようだ。

しかし、驚くことなかれ、島の人口はたった二人――。

島の港近くで民宿兼カフェ「ニューアイランド佐々木」を営む佐々木和子さん（65）と直行さん（72）の夫妻だ。彼らは2019年、北九州から新島に移り住んだという。

いったいなぜ島に二人きりなのか、彼らはなぜここに住むのか。桜島の浦之前港から船で約10分の新島に向かい、佐々木夫妻に話を聞いた。（全2回の1回目／続きを読む）

かつては漁で栄えていた島

――そもそもお二人のご出身はどちらなのですか？

和子さん 私は実は12歳まで新島に住んでいて、ここで生まれ育ったんですね。中学校から島を出て、鹿児島市内の中心地に行って。でも、50年以上経ってここにまた住むことになるなんて、まさかまさかですよ。ほんと神様に背中を押された気分です。

――和子さんはこの新島のご出身だったんですね。いろいろ気になりますが、まず当時ご家族は島でどんな暮らしを？

和子さん 50年ちょっとくらい前になりますが、その頃は島民が80人から90人くらいいたと思います。20世帯くらいいたかいないか、かな。

ここは80％が漁師で、うちは何軒かあった網元の一つをさせてもらっていました。ほかの収入源は、生活の主食にもなるさつまいもを作っていて。自分たちが食べる分以外はでん粉工場に売りに行って、日銭を稼いでいたようです。うちは5人姉妹で私が一番下なんですけど、姉たちは先に島を出て高校とか短大とかに行ってたから、私が島を出た後は父と母だけで暮らしていました。

でも、漁っていうのもだんだんね、魚が捕れなくなって。その頃たまたま母の妹が養殖の仕事を始めるという話があったんですね。それを手伝うために父と母も鹿児島市内の中心地に住むようになったんですよ。私たちに仕送りをするために、定まった収入がいるというので。まあ、たまに島に戻ってきてましたけど。

「どんどん人が島から離れていって……」

――お子さんたちを養うためとは言え、暮らし慣れた新島を離れるのはお辛かったでしょうね。戻ってきたくなるのもわかります。

和子さん いえ、うちはですね、先祖代々、島にあるお宮さん（神社）の氏子総代みたいなことをさせて頂いていたんです。ですから、たまに様子を見に行っていたんです。

――あ、新島観光の目玉の一つになっている五社神社ですね。先祖代々、氏子総代……と言いますと？

和子さん 桜島に月讀神社というのがあって、五社神社はそれを分社してお連れしたものなんです。江戸時代に私たちの先祖が桜島から移り住むとき、自分たちを守ってもらいたいということで。私が物心ついた頃は、お祭りのときとかに桜島から神主さんが来られていて。お祭りで使う太鼓とか道具一式がうちに置いてあって、うちで着替えていかれたんです。それが自然な感じだったんですね。

だから島を出るときに、父が島の知り合いに「神社のことをよろしく頼むね」って言ってたんです。でも、みんな歳をとってしまって、どんどん人が島から離れていって……。

「島に戻りたい」と言い続けていた父親

――どうして皆さん島を離れることになったんですか？

和子さん だって、生活していけないんですよ。収入源が魚っていうのはままならないし。魚離れが進んでるから、需要がないんです。最後まで残っていた人たちは島の対岸に引っ越しました。父がお宮さんをお願いしていた隣のおばさんも。

うちの父は島に戻りたいと常々言ってました。神社も朽ちたし、再建したい。けど、どうしようもできないって。私たち姉妹も嫁に行ってましたからね、「もうできないよ、諦めなさい」って父には言ってたんですよ。それから父も亡くなって。

私のすぐ上の姉が鹿児島市内の中心地に住んでるんですけど、2013年についに新島が無人島になったとき、その姉が「お宮さんはどうなったんだろうか」と心配していて。

私は結婚して北九州に住んでいたんですが、月に一度、（鹿児島市内中心地の）実家に戻ってくる用事があったものですから、そのときにお花とお水を換えにいこうかと誘ったんです。それからすべて始まったんですよ。

ジャングルと化した生まれ故郷

姉と一緒に新島に来てみたら、港のところから草が生えて、桜島の灰が積もって、もうジャングルみたいな感じ。お宮さんに行くまでの道も腰のところくらいまで草がぼうぼうで、「いやーこわいねー」って言いながら。

そこで、帰りの船が迎えにくるまで時間があったものですから、来月また来るときのために草刈りをしようとなったんです。そしたら歩きやすいよねって。

――そこから、島を再生するための活動が始まったんですね。

ボロボロだった神社を再建

和子さん 最初はただ、お宮さんのお花とお水を替えたかっただけなんです。そのあと、鹿児島市内の繁華街でお店をしていた姉が、お客さんに「ボランティアをしませんか、楽しいですよ」って声を掛けて。それが人から人に伝わって、有志で集まるようになったんです。

神社も雨漏りがして、灰ですすけて、もうボロボロだったんです。姉と「私たちの力だけじゃできんよね」って話していたんですけど、その方たちが「建て替えるなら手伝うよ」って言ってくださって。いろんな方々の力を借りて、神社を再建させて頂いたんですよ。ほんとに皆さんのご支援のおかげ。

――昔新島にお住まいになっていたとか、島に縁がある人ではなく？

和子さん そうです、そうです。鹿児島は神仏を大事にするところなんですね。だから、良いことをしている、手伝おうと思ってくださって、喜んで参加してくれるようになって。

うちの主人もサラリーマンをしていて、最初は来てなかったんですけど、途中から月に2回くらい鹿児島に来るようになりました。職場が博多でしたから、私が金曜日に車で主人を迎えに行って、日曜に作業をして。

直行さん 僕は生まれも育ちも北九州なんですけど、母親が鹿児島の出身だったんです。それに仕事で65歳まで九州一円をまわってたから、鹿児島も来てたんです。

――じゃあ新島に住むことになったとき、そんなに抵抗はなかったんですか？

直行さん いや、めちゃくちゃありましたよ。まだ義父が生きていたときに一緒に新島に来ることもあったんですけど、住めるとは思わなかった。無人島になった島に住むというのは、ハードルが高いですよ。今でもほんとは住みたくない（笑）。

和子さん 今はきれいになって帰るところがあるからいいけど、こんな不自由なところ誰も住みませんよ。

無人島で暮らすと決めたワケ

――それでは尚更、どうしてお二人は新島に住むことに？

和子さん ちょこっとしたキッカケよね。人間っていうのは「どうかなー」って思ってるときに、誰かがぽーんと背中を押してくれるような大事なときがありますよね。

今住んでるところに当時は小屋があったんです。そこに作業道具を置けるなと思って、それをある人に話したら「いやいや、あなたたちがここに住むんですよ」って。その方は父と同じことをよく言われる方なんですね。父にも何かあったらその人を頼りにしなさいって言われていたから、最初は冗談でしょって思ったんですけど、私もそうかと思って。

――お父様の言葉として聞かれたわけですね。

和子さん だから、父の願いだったわけですよ。最終的にはやっぱり。そこからが大変で大変で、ほんとに時間がかかりました〜！ お金もそんなにありませんから、安く家を建てるために大工のまねごとをして。

でも、すべて神社ありきです。神社をお守りさせていただくために来ただけだから。民宿やカフェをやりたくて来たんじゃないから。たまたま来島された方が、「休憩するところがあったらいい」とか、「ここで星空を見たい、朝日も見たい。泊まるところはないですか？」と言うから、それに応えているだけ。

でも、人様がいらっしゃるのは全然違和感がないんですよね。小さいとき、家が氏子総代をさせてもらっていて、島に誰か来ると「うちに泊まんなさい」ってなってたんです。新聞記者の方とか、大学の先生方とか。いろんな人がいらっしゃって、母がおもてなしをして。うちは網元の一つだったから、寝泊まりするところがあったんでしょうね。そういった意味では、自分たちも人が来たときにはおもてなしができるというか、どうぞ〜って対応させていただくことはできるのかなって。

――五社神社の氏子総代として、島の網元として、和子さんの家が担っていた役割は今も変わらないように思います。

和子さん ああ、そうかもしれない、そう言われたら。父にはめられた（笑）。

撮影＝林らいみ

