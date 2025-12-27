〈「もうジャングルみたいな感じ」鹿児島の“ポツンと無人島”に老夫婦が2人きりで移住…いったいなぜ？ 現地を訪ねてわかった「意外な事情」〉から続く

今から約250年前、桜島の大噴火によって生まれた新島。「新島行雜記」（昭和12年7月／内藤喬著）によると、噴火から21年を経た寛政12（1800）年、薩摩藩の奨励によって桜島から4組の家族が移住したという。

その内の1組、親子3人で移住した川畑平左衛門一家の8代目が佐々木和子さん（65）である。



佐々木直行さん（左）と和子さん 撮影＝林らいみ

新島に二人きりで暮らす和子さんと夫の直行さん（72）は、民宿兼カフェ「ニューアイランド佐々木」を営みながら、さらに個人海上タクシーの運航や島のガイドツアーなどを行う。島の観光を一手に引き受ける彼らの生活は、聞けば苦労も絶えないようで……。（全2回の2回目／はじめから読む）

買い物は“船と車で1時間”の対岸へ

――新島に二人きり、町中で暮らす私たちには想像もつかないような大変なこともあるかと。

和子さん 実はゴミ捨てが大変ですね。私たちのほかにもう一つ世帯があれば、行政がちゃんと収集に来てくれるようですが、私たちは桜島に行ってくださいって役所に言われてます。もちろん、決まった曜日の朝、決まった時間に。

桜島までは船で10分かかるのですが、島だから朝早く行けない状況もあるんです。風が強かったり、波が高かったりして。

コンポスト（生ゴミや落ち葉などを土に還し、たい肥に変えてくれる容器）みたいなものも試したんですよ。そしたら、チューちゃんが出てきてもう大変です。役所にそれを言ったら、とにかく餌になるものを放置しないでくださいって言われました。

――資料によると、ネズミはこの島に多いようですね。昔から被害が大きかったとか。それから、もちろん新島にはスーパーもコンビニもありません。買い物はどうしていますか？

直行さん 北に位置する国分（霧島市）まで行くことが多いです。桜島の浦之前港に渡り、車に乗り換えて1時間かけて買い物に行きます。

和子さん 1週間に1回くらいやね。車を桜島の知り合いのところに停めさせてもらってますから、車に乗って陸まわりで国分から鹿屋に行ったり、鹿児島市内に実家があるんで用事があるときはそこまで行ったり。

だから、船が大事。命だもん。新島には行政連絡船が絶対に必要なんですよ。

――新島と桜島を結ぶ行政連絡船が2026年度以降廃止されることになりましたね。

定期船がなくなるとどうなるのか

和子さん 昨日姉が言ってました。「私たちのお守りだったのに」って。

――でも、新島に来る観光客は年々増えていると聞きましたが……。

和子さん そうなんですよね。また来ますって言ってくれるリピーターの方も多いけどね。

直行さん 結局、運航管理者を置かないといけないから。

――運航管理者？

直行さん 船の運航を管理する責任者ですよ。今まで鹿児島市の支所長がやってくれてたんですけど、定年退職されるからやれる人がいなくなる。

――新しい人を運航管理者に立てることはできなかったんですか？

直行さん 運航管理者をやるのに資格が必要になったから、人材の確保が難しいそうです。それなら人を育成すれば解決することなんですけど、その間はどうするんですかって。切り捨てられたような立場ですよ。

編集部注：2022年4月の知床遊覧船沈没事故を受けて海上運送法が一部改正された。安全対策を強化するために、船舶の運航管理者については試験制度などが導入されている。

――代わりに民間の企業が海上タクシーの運航を始める、という話もあるようですが。

直行さん それはお客さんがいるときだけ。定期船ではない。お客さんがいなくても、行政連絡船はちゃんと港に来るんです。民間であれば、お客さんもおらんのに来るわけがないというのは当然ですよね。それに民間が船を出すと、片道一人2000円くらいもらわないといけない。

和子さん 行政連絡船は100円。赤字も赤字でね、それでもやってくれてたのはわかるんですけどね。

直行さん 定期じゃなくなると、これまでのようにバスとの連携もしにくくなる。

和子さん アクセスが悪くなりますね。桜島をバスが走っていて、これまでは「何時のバスに乗れば何時の連絡船に乗れる」というのがあったから。でも、それは役所も考えてくれてると思うよ、たぶん。

直行さん どうなるのか、その辺の話は全然ありません。もう来年4月から連絡船はなくなるのに。

島の観光業はボランティアに任されてきた

――観光協会などのホームページを見て、私はてっきり市をあげて新島の観光を盛り上げようとしているのかと思いました。

直行さん 完全に僕たちボランティアだけです。もう13年ここで活動をしてるけど、草刈りのガソリン代とか、いろんな経費は自前だったり、応援してくださる方の寄付金でまかなってます。市道も私たちで整備してますよ。

和子さん でも、島の入口にある公民館を使わせてもらってることはありがたいよね。

直行さん クーラーが付いていなくて、夏は暑くて大変です。島のコンクリート護岸も壊れているので「修理してください」って何回もお願いしてますけど、たった二人しか住んでないからか、行政が率先して動いてくれることはありません。

この場所から生まれる繋がりがある

和子さん 行政というのは、民間でやって成功したら、これもしましょう、あれもしましょうってなるようですよ。そういうところが多いみたい。だから、行政にも前向きに動いてもらえるように、新島観光を軌道に乗せる何かをしていかないと。

やっぱり、新島の良さを人に知っていただくことですよね。私はお客さんに、ここを心の充電をする場所にしてくださいってお伝えしてます。

――なるほど。実際、今日も平日なのにお客さんが入れ替わり立ち替わり来てますね。

直行さん さっきも二人来ましたが、男性は高松から、女性は大阪から。（島の）神様に会いに来たということでした。

和子さん ありがたいですよね。今から主人が船で迎えに行く男の子は魚釣りに来るんですけど、こないだその子と話をしていて「耕運機がほしい」って言ったら、もう使わない小型のものがあるから「今度メンテして持っていきますよ」って。

そういうちょっとした、心があったかくなる人と人との関わりがあって、今都会にないものを味わわせてもらってます。ありがたいなと思う比重が大きいから、ここに住んでると思います。

お宮さん（神社）をお守りさせていただいてますけど、それもやっぱり心が荒んでくるとできないと思うんです。そうさせないために、神様が刺激を与えてくださってるんだろうなって。小さいときからお宮さんで遊んでたので、神様は私たちを守ってくださるし、安心させてくれる。ときどきワガママも言える親みたいなものです。

「ここに住めなくなっても、神様の意思だと思ってます」

――これからお二人が歳を重ねられると、島での暮らしがだんだん難しくなってくるかと思います。将来についてはどう思われていますか？

和子さん ここに住めなくなっても、それは私たちの意思じゃなくて、神様の意思だと思ってます。私たちは「なんで？」って思いながら神様に呼ばれてここに来てますから、去るときも同じです。けど、足腰が不自由になったら住めないねっていうのはありますね。船が揺れてフラフラしてたら乗り降りができないんですよ。

直行さん 僕たちが歩くレールは敷かれてる。神様に導かれてるんです。

和子さん 目の前にあるものを必死にクリアしないといけん、それでここまで来てるよね。でも、ほんといい主人です。おかげさまで、この私が二人での生活を続けられてますから。

直行さん かみさんは料理の天才です。

和子さん それでつながっとーとね（笑）。

撮影＝林らいみ

（林 らいみ）