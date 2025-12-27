〈「目が覚めると両手両足が縛られて…」中3の授業中に激痛→左顔面に麻痺が残ったSHIBUKI（27）さんが明かす、絶望を感じた入院生活〉から続く

14歳の時に「海綿状血管腫」を発症し、左顔面と右半身に麻痺が残ったSHIBUKIさん。それまではモデルを目指していたSHIBUKIさんは自分の変わりように衝撃を受け、「暗黒期」を過ごしたという。

その後、23歳で双子を出産。現在は子育てをしながら、自身の障害や家事・育児、大好きなメイクやファッションについて、等身大の姿をSNSで発信する。そんなSHIBUKIさんに、発症当日の様子から、障害を持って気付いたさまざまなことについて、話を聞いた。



“JK”っていう世界で生きたかった

――中学3年生の時に「海綿状血管腫」の影響で脳出血となり、左顔面麻痺と右半身麻痺といった障害が残ったということで、高校生活にどんな影響が？

SHIBUKIさん（以下、SHIBUKI） 送迎は両親にしてもらって、校内では歩行器を使っていました。あと、外に出る時は杖や車いすも使って。

――SHIBUKIさんはJK（女子高生）になるのが憧れだったんですよね。

SHIBUKI そうだったんですけど、入学前は妄想ばっかりが膨らんでて、現実が見えていなかったんだと思い知らされましたね。

右半身が麻痺しているから、教室を移動するのも体育で着替えるのも全部人より時間がかかるし、利き手じゃない左手で文字を書くから、制限時間のあるテストにも間に合わない。

バイトもしたかったし放課後も友だちと遊びたかったけど、親に送迎をしてもらってるから、行きはもちろん、放課後もお迎えに来てもらって帰るだけ、という毎日でした。

――支援学級ではなく普通学級を選んだそうですね。

SHIBUKI 言い方は悪いかもしれないけど、健常者に負けたくなかったんです。だから、どんなに辛くても「絶対普通学級で卒業する」という気持ちで通ってました。

――辞めたら負けだと思っていた？

SHIBUKI もともとが健常者だから、そこに負けたくないって思ってたのかな。たぶん、その時は自分を受け入れきれてなかったんだと思います。

――障害者になった自分を受け入れられなかった？

SHIBUKI 「障害者に見られたくない」みたいな意識は全くなかったし、当時も今も胸を張って「障害者です」っていう感じなんですけど、“JK”っていう世界で生きたい、そこから脱落したくないっていう気持ちですね。もともと負けず嫌いなのもあるとは思うんですけど。

「ブスすぎて死にたい」と落ち込む地獄のような日々

――放課後やバイトなどを満喫しているJKを見て思うこともありましたか。

SHIBUKI 「本当だったら自分もあのキラキラなチームにいたはずなのに」って、めっちゃ思ってました。周りの子は皆かわいいのに、自分は顔の半分が動かない。過去の自分や周りの子と比べては、「ブスすぎて死にたい」って落ち込んで。地獄のような日々でした。

あと、入学してすぐはお弁当を1人で食べてたんですね。その後、お昼を誘ってくれるお友だちもいたんですけど、障害のことに触れることはなくて、深く話せるような関係になれなかったんです。

――障害について聞いてくれたほうが楽ですか。

SHIBUKI めっちゃ楽です。私は何でも聞いてって感じなんですけど、たとえば学校では杖とか歩行器を使っていたので、「歩きにくいの？」とか、そんなんでいいんです。あらたまってかしこまってというより、普段のノリで聞いてくれた方が気持ちも楽だし、嬉しいですね。

でも、そうはいっても尋ねにくいだろうし、まずは自分のことは自分の口で説明する。それが大事だなと思って、積極的に自分から障害について話すように頑張っていました。

中学時代はトゲトゲして人にも冷たかったみたいなんですけど、障害を持って自分にできないことが増えたことで、相手の立場や気持ちを汲むことを勉強できたかなと思ってます。

――コミュニケーションの中で、言われて傷ついたことはありますか。

SHIBUKI 高校の中では、さっき話したようなできないことに直面したり、昔の自分と比べた時の葛藤に苦しんでましたけど、クラスメイトに傷つけられたことはなくて。

一方で、学校の外では、人の視線がずっと気になってました。自分の顔を「見たくない」より「見られたくない」が強くて、前髪を斜めに切って左目を隠すようにしていました。

見てくる人は「“未知のもの”が気になっちゃうだけ」と気づいて

――今ではまったく人目も気にならなくなったそうですが、何かきっかけがあったのでしょうか。

SHIBUKI ある人気YouTuberに影響を受けたことも大きいんですけど、身も蓋もない話でいうと、人目を気にしすぎて疲れちゃったんです（笑）。

私を見てくる人って、何かそこに悪意があるわけじゃなく、顔面麻痺の人を見たことがなくて、“未知のもの”だから気になって見ちゃうだけなんですよね。

いっぱい悩んでそういうこともわかったし、気にしても障害が治るわけじゃない。「結局、悩んでも意味ないじゃん」ってところに行き着いて、どうせ見られるなら好きなことをしたい、と思うようになりました。それが大学1年生くらいです。

「恋愛しなくてもいいや」開き直ってた頃に出会ったパートナー

――大学卒業後に今のパートナーの方と出会ったそうですが、恋愛に臆病になることはなかったですか。

SHIBUKI 障害を持った後も、お付き合いすることはなくて。自分には無理だろうって、はなから諦めてたんですよね。

で、前向きになったタイミングでYouTubeをはじめた時には、もう恋愛しなくてもいいやって開き直ってたんですけど、ちょうどその頃に彼と出会ったんです。

――彼のどんなところに惹かれた？

SHIBUKI 落ち着いてるっていうのもあり、人に対しても、動物とか生き物に対しても皆に優しくて（笑）。

あと、私が障害を持っているからなのか女性全般に対してなのかわからないけど、めっちゃレディファーストなところですね。車に乗る時は必ずドアを開けてくれるし、椅子を引いてくれたりします。

かといって、私の障害を重くは捉えていないというか。

交際中に妊娠が発覚

――彼は、SHIBUKIさんの障害についてどんな風に受け止めている？

SHIBUKI 付き合って最初の頃、「私が隣に歩いてて恥ずかしくないの？」って聞いたことがあるんですけど、「全然そんな風に思わない」って言ってて。

彼は中学時代にも会ったことがある人だったから、私が障害を持ったことには驚いたらしいんですけど、すぐに見慣れてなんとも思わなくなったらしいです。

私と付き合う前は、「障害＝かわいそう」だと思ってたけど、私がめっちゃ女であることを楽しんでいる姿を見て、「かわいそうじゃないんだ」って思ったとも聞きました。

――交際中に妊娠がわかったそうですね。お子さんはもともと欲しかった？

SHIBUKI 子どもを持つ気がなかった、というか、勝手にできないと思ってましたし、交際すら諦めていた自分にとっては結婚も遠いものだったので、それを飛び越えて妊娠がわかった時は嬉しい反面、本当に戸惑いました。

それで彼に、「堕ろしたい」と話したんです。

それで彼に、「堕ろしたい」と話したんです。

